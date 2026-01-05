Salud pública: Formosa intensifica campañas para la prevención del suicidio en todo el territorio

Formosa intensificó la campaña para la prevención del suicidio y la atención de crisis en salud mental. Destacaron la línea gratuita 0800-888-3364. El servicio funciona las 24 horas de los 365 días del año, incluidos los fines de semana, feriados y el período de vacaciones.

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), organismo responsable, recordó que se trata de un canal de escucha, contención y confidencial dirigido tanto a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional como a familiares, amigos o allegados que necesitan asesoramiento sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo.

En diálogo con Agenfor, el director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Marcelo Kremis, subrayó la importancia de garantizar la continuidad de estos dispositivos, especialmente en épocas de receso. "Durante las vacaciones pueden intensificarse situaciones de soledad, angustia o desorganización emocional en algunas personas", aseguró el referente y afirmó que por eso es fundamental "que la comunidad sepa que esta línea funciona con normalidad y hay profesionales capacitados del otro lado para escuchar y acompañar".

Prevenir el suicidio desde la atención a la salud mental

Kremis remarcó además que pedir ayuda es un acto clave en la prevención. "Hablar, pedir ayuda y expresar lo que uno siente no es una debilidad. Es una decisión que puede marcar la diferencia. La prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva y se construye con presencia del Estado, redes de contención y escucha activa", explicó.

Asimismo, destacó que la línea se articula con la Red Provincial de Salud Mental, integrada por equipos interdisciplinarios que trabajan en centros de salud y hospitales, lo que permite asegurar la continuidad de la atención y el seguimiento de cada situación.

Por su parte, la coordinadora provincial de la Línea Gratuita 0800 de Prevención del Suicidio, Andrea Kerr, explicó que el servicio es atendido por profesionales capacitados que realizan una escucha activa, brindan contención emocional y evalúan cada llamado para orientar de manera adecuada. "A partir de esa evaluación, se determina el nivel de riesgo y la intervención correspondiente. En los casos de riesgo cierto e inminente, se activa de manera inmediata el protocolo de salud mental", detalló.

En situaciones de riesgo bajo o moderado, señaló que se articula de forma directa, rápida y efectiva con el servicio de psicología del efector de salud pública más cercano al domicilio de la persona, con el fin de garantizar la asistencia necesaria. Además, indicó que la línea está disponible no solo para quienes atraviesan una crisis, sino también para familiares o personas cercanas que detectan señales de alarma y necesitan orientación.

Kerr agregó que el dispositivo también brinda asesoramiento a agentes y profesionales de otras instituciones, así como a particulares que, en el marco de su tarea o vínculo comunitario, detectan situaciones de riesgo suicida. En ese sentido, remarcó que la línea cumple un rol clave en la detección temprana de problemáticas de salud mental y situaciones existenciales que, de no abordarse a tiempo, podrían derivar en intentos de suicidio.

Finalmente, destacó que se realiza un seguimiento activo de las personas y familias que atravesaron estas situaciones y que el trabajo incluye tareas de investigación epidemiológica para fortalecer de manera continua las estrategias de prevención. "Ante la duda, es fundamental consultar. Llamar al 0800 puede ser el primer paso para prevenir una situación grave y generar una red de apoyo oportuna", concluyó.