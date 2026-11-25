El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa incorporó tecnología láser de alta energía para ampliar los tratamientos urológicos y ya realizó la primera intervención con el nuevo equipamiento. Se trata de una litotricia renal láser, un procedimiento que permite fragmentar cálculos urinarios sin necesidad de recurrir a una cirugía convencional.

{{{htmlAmp}}}

La incorporación también permitirá abordar otras patologías, como tumores de vejiga, estrechamientos de la vía urinaria y agrandamientos prostáticos. De esta manera, el servicio de Urología suma nuevas herramientas para realizar intervenciones con mayor precisión y menor agresión quirúrgica.

Qué tratamientos permite realizar el nuevo equipo

El láser se empleó por primera vez en una ureteroscopia con litotricia, un procedimiento mínimamente invasivo en el que se introduce un equipo endoscópico a través de los conductos urinarios naturales hasta dar con el cálculo. Una vez ubicado, se descarga energía láser para pulverizarlo o fragmentarlo, permitiendo así extraer los restos o que el paciente los expulse de forma espontánea al orinar.

Esta intervención posibilita el abordaje de litiasis alojadas en diferentes zonas del sistema urinario, abarcando tanto los riñones como los uréteres y la vejiga. No obstante, las aplicaciones de este equipamiento exceden el tratamiento de los cálculos. Según detalló en diálogo con AGENFOR uno de los médicos especialistas del servicio, la tecnología también resulta eficaz para tratar tumores vesicales, resolver estenosis de la unión ureteropiélica y llevar adelante cirugías en la próstata.

"Se puede tratar tumores de vejiga, estenosis de la ureteropiélica y, por sobre todas las cosas, la enucleación prostática, lo que se llama técnica de HoLEP, que consiste en enuclear los lóbulos prostáticos de forma completa y en bloque, con el beneficio de operar próstatas de gran volumen de manera mínimamente invasiva", explicó.

Menor agresión quirúrgica y recuperación

La incorporación de esta tecnología permite ampliar las alternativas de tratamiento y realizar procedimientos con mayor precisión. Entre sus beneficios se encuentran una menor intervención sobre los tejidos y tiempos de recuperación generalmente más rápidos, aspectos que pueden favorecer la evolución de los pacientes.

Desde el hospital destacaron que el nuevo equipamiento forma parte de las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad de atención de los establecimientos sanitarios de la provincia.

En ese sentido, concluyeron que “estas inversiones en equipamiento son posibles gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, que tiene como prioridad equipar los centros de salud y hospitales de la provincia para seguir ofreciendo a los pacientes mejores técnicas y equipos de última generación”.