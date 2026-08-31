Rutas nacionales: la Justicia Federal aceptó como querellante a Quintela por el desvío de más de $1 billón en fondos viales

La Justicia Federal aceptó al gobernador Ricardo Quintela como querellante en la causa que investiga el desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La presentación del mandatario que forma parte de la denuncia contra el ministro Luis Caputo sostiene que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y destinados por ley a la construcción y mantenimiento de la red vial nacional fueron colocados en instrumentos financieros en lugar de ejecutarse en obras publicas. La Justicia también admitió como querellante a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

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“La Rioja no va a naturalizar que se paralicen obras fundamentales mientras los recursos que aportan todos los argentinos no llegan a las rutas", sostuvo Quintela mientras sostuvo que el mandatario provincial fue categórico al remarcar que los fondos recaudados para el mantenimiento vial no pueden utilizarse para sostener el ajuste.

La resolución judicial en la causa CFP 3960/2026 tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, con intervención de la Fiscalía Federal N° 4, lo habilita a intervenir de forma activa en el expediente, aportar pruebas e impulsar las medidas dirigidas a esclarecer el destino de los recursos recaudados.

La Rioja como querellante

Quintela remarcó que la falta de inversión vial afecta la seguridad y el desarrollo de las provincia, y advirtió que no se trata solo de “kilómetros de asfalto”, sino de “vidas que se ponen en riesgo, productores que necesitan sacar su producción y provincias que necesitan infraestructura para crecer”.

Respecto al avance de la causa, el gobernador destacó la importancia de representar a La Rioja como querellante. “Nos presentamos ante la Justicia porque no alcanza con reclamar públicamente. Queremos que se determine dónde fueron colocados los fondos”, afirmó, tras señalar que el ajuste nacional obliga a los distritos a hacerse cargo con recursos propios de responsabilidades federales, profundizando las desigualdades regionales.

Por último, el mandatario ratificó que acompañarán la investigación hasta las últimas consecuencias. “No buscamos solamente que se determine qué ocurrió. Queremos que las obras se reactiven y que ninguna provincia sea condenada al abandono”, concluyó.

Qué indica la denuncia presentada por Quintela

La documentación presentada por el gobernador e incorporada a la causa indica que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el SISVIAL recaudó aproximadamente $1,5 billones, pero solamente $394.406 millones habrían sido aplicados a infraestructura vial. Esto representa, según la denuncia, una subejecución del 73,8%, mientras que más de un billón de pesos habría permanecido colocado en títulos públicos y plazos fijos.

La legalidad de ese manejo y las responsabilidades que pudieran corresponder deberán ser determinadas por la Justicia. A partir de la incorporación de las querellas, el juzgado dispuso medidas de prueba dirigidas al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, entre otros organismos.

El gobernador sostuvo que una política fiscal no puede considerarse exitosa si para sostenerla se abandonan las rutas y se detienen obras estratégicas, ya que esa decisión "limita el desarrollo de las provincias".

Tres obras paralizadas en La Rioja

La presentación judicial de La Rioja pone la lupa sobre tres obras clave frenadas por el Gobierno nacional: la pavimentación del Paso Internacional Pircas Negras en la Ruta 76 (77,4% de avance), fundamental para el Corredor Bioceánico con Chile; la nueva Ruta 73 entre la capital provincial y Chilecito (con tramos al 88,9% y 64,2%); y el túnel de la Ruta 75 en Los Sauces (73,9%). “Son obras avanzadas y estratégicas que hoy están abandonadas. Paralizarlas es desperdiciar lo ya invertido y cerrar oportunidades de integración”, advirtió Ricardo Quintela.

A las obras frenadas se suma el deterioro crítico de las rutas nacionales 38, 78, 79 y 141 por la falta de mantenimiento. Desde la gestión provincial advirtieron que este abandono afecta de forma directa la seguridad vial y golpea de lleno a industrias clave para la región, como la producción olivícola y vitivinícola, la minería y el turismo.