Yulia Navalnaya dice que pruebas extranjeras demuestran que su marido fue envenenado

FOTO DE ARCHIVO: Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, el líder opositor ruso que murió en un campo de prisioneros, se dirige al Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia

Yulia Navalnaya, la esposa del fallecido líder de la oposición rusa Alexéi Navalni, ha dicho que los análisis de laboratorios extranjeros sobre muestras biológicas obtenidas de su marido demuestran que fue envenenado.

Navalni, de 47 años, murió repentinamente el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en el círculo polar ártico, privando a la oposición de su líder más carismático y popular.

Yulia ha acusado repetidamente a Rusia de haberlo matado, una afirmación que el Kremlin tacha de disparate.

Navalnaya publicó un vídeo en la red social X en el que afirmaba que en 2024 se había introducido material biológico de Navalni en el extranjero y que dos laboratorios lo habían examinado.

"Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más concretamente, fue envenenado", dijo Navalnaya.

Exigió que los laboratorios hicieran públicas sus conclusiones sobre lo que calificó de "verdad incómoda". No especificó qué veneno habían encontrado los laboratorios.

El año pasado, Navalnaya rechazó la información de los investigadores rusos de que Navalni había muerto de "una combinación de enfermedades".

Las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que el presidente Vladimir Putin no ordenó matar a Navalni, según AP y el Wall Street Journal.

Con información de Reuters