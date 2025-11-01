Rusia critica el uso "excesivo" de fuerza militar de EEUU en el Caribe y respalda a Venezuela

FOTO DE ARCHIVO: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, asiste a una rueda de prensa tras una reunión del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con su homólogo kazajo, Ermek Kosherbayev, en Moscú

ers) -El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia criticó el sábado el uso "excesivo de fuerza militar" de Estados Unidos en el mar Caribe en el marco de su lucha contra el narcotráfico y reafirmó su apoyo a los líderes venezolanos.

"Criticamos firmemente el uso excesivo de la fuerza militar para llevar a cabo acciones en operaciones antidroga", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en un comentario en la página web de su ministerio.

"Tales acciones violan tanto la legislación interna de Estados Unidos (...) como las normas del derecho internacional".

Una campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental contra lo que Washington dice que es el tráfico ilegal de drogas ha tenido como objetivo al menos 14 barcos y ha matado a 61 personas.

En los últimos meses, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con aviones de combate, buques de guerra y miles de soldados.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y ha ocupado amplias franjas de territorio, provocando una amplia condena internacional.

En sus comentarios, Zakharova dijo que Rusia "confirma nuestro firme apoyo a los líderes venezolanos en la defensa de su soberanía nacional".

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmaron un acuerdo de asociación estratégica en Moscú en mayo.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Estados Unidos pretende expulsarlo del poder.

