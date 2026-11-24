El oficialismo de Entre Ríos presentó un proyecto de ley para modificar las reglas electorales de 2027, con la suspensión de las PASO provinciales y la posibilidad de realizar las elecciones generales el domingo 6 de junio. La iniciativa también contempla que los comicios se desarrollen en simultáneo con los nacionales, por lo que todavía no define si la provincia desdoblará el calendario electoral.

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La propuesta establece un marco normativo para organizar el próximo proceso electoral y deja la decisión sobre la fecha en manos de la convocatoria que se realice oportunamente. De esta manera, el Gobierno provincial tendría habilitadas ambas alternativas: anticipar la votación o mantenerla junto con las elecciones nacionales.

Uno de los puntos centrales es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las categorías provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno. La medida alcanzaría exclusivamente al proceso electoral de 2027 y no supone una eliminación permanente del sistema de primarias.

¿Qué cambia para las elecciones de 2027?

En reemplazo de esa instancia, el proyecto establece que los partidos políticos y las alianzas electorales tendrán autonomía para definir sus propios mecanismos de selección de candidatos. La iniciativa también dispone la continuidad de la Boleta Única Papel y plantea una readecuación de los plazos y procedimientos necesarios para adaptar el calendario electoral a las nuevas condiciones.

Entre las disposiciones incluidas, el texto propone prohibir las candidaturas simultáneas en distintas categorías y las adhesiones de listas entre agrupaciones políticas diferentes.

Además, contempla que la Justicia Electoral Federal pueda asumir tareas operativas, administrativas y logísticas vinculadas con la organización de los comicios, aunque esa delegación quedaría sujeta a la firma del correspondiente acuerdo.

El proyecto, por lo tanto, establece las condiciones para las elecciones entrerrianas de 2027, pero no determina todavía cuándo se votará. La definición entre el 6 de junio y la simultaneidad con los comicios nacionales quedará pendiente de la convocatoria electoral.

Boleta única de papel

El proyecto oficialista ratifica la implementación de la Boleta Única de Papel para su debut el próximo año, lo que preservaría el esquema de votación fijado por el nuevo Código Electoral y readecuando los plazos para la presentación y oficialización de las candidaturas. Asimismo, la iniciativa mantiene vigentes los controles sobre los postulantes, y conserva los requisitos vinculados a los antecedentes penales, la consulta al Registro de Deudores Alimentarios y los mecanismos de impugnación.

Por otra parte, la propuesta incorpora medidas orientadas a reducir el financiamiento político como uno de sus ejes centrales. En este sentido, el texto plantea fijar límites más estrictos tanto para el gasto electoral total de las agrupaciones políticas como para los topes permitidos en los aportes privados.