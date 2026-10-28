La Rioja tiene una de las canastas de supermercado más baratas del país: los detalles

La Rioja se ubicó entre las provincias más económicas de Argentina para realizar una compra mensual de supermercado. Según el informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, llenar el changuito costó $931.735 en septiembre de 2026, un valor superado únicamente por Mendoza, donde la misma canasta alcanzó los $919.551.

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El relevamiento muestra una marcada diferencia entre las distintas jurisdicciones del país. Mientras que en La Rioja el costo se mantuvo por debajo del millón de pesos, en Santa Cruz llegó a $1.067.161, en Chubut a $1.062.515 y en Tierra del Fuego a $1.037.790.

Los datos permiten observar las diferencias regionales en el precio de los productos de consumo masivo, en un contexto en el que la evolución de los alimentos tiene un impacto directo sobre los presupuestos familiares.

La Rioja registró uno de los menores aumentos interanuales

El informe de Analytica también comparó la evolución de los precios durante los últimos doce meses. En esa medición, La Rioja registró una suba interanual del 26,1%, una de las más bajas del país. Solo San Luis, con el 24,9%, y Mendoza, con el 24,6%, presentaron incrementos menores.

En el extremo opuesto, las mayores variaciones interanuales se registraron en Chubut, con el 34,9%; Tierra del Fuego, con el 34,5%; y Chaco, con el 34,2%. La diferencia entre las provincias refleja una marcada dispersión regional en la evolución de los precios.

De acuerdo con el relevamiento, uno de los factores que explican estas variaciones es la heterogeneidad del costo de vida entre las distintas regiones argentinas. En la comparación mensual, La Rioja también se destacó por registrar uno de los menores incrementos nominales.

El costo de la canasta aumentó $20.987 respecto de agosto, una variación inferior a la observada en Salta, donde la suba fue de $57.913; Entre Ríos, con $52.835; y Corrientes, con $51.681.

Qué productos explicaron los movimientos de precios

Durante septiembre, los mayores aumentos mensuales de precios se concentraron en el noreste argentino. Chaco registró una suba del 5%, Corrientes del 4,6% y Misiones del 4,2%. En cambio, los menores incrementos se observaron en Mendoza, con el 0,9%, y en Río Negro y Neuquén, ambas con el 1%.

Entre los productos relevados, el arroz presentó aumentos en todas las provincias, con variaciones de entre el 2% y el 7%, luego de haberse mantenido estable durante agosto. El aceite de girasol, que había encabezado las subas el mes anterior, permaneció prácticamente sin cambios en 17 jurisdicciones.

La consultora señaló que el relevamiento se construye a partir de precios recopilados en línea y contempla una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas.

La canasta está diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Por eso, los valores permiten comparar el costo de una misma selección de productos entre provincias, aunque no representan el gasto total de todos los hogares.

El peso de los alimentos sobre los ingresos familiares

El estudio también analizó la relación entre el costo de la canasta y los ingresos. Según el informe, las provincias patagónicas presentan los valores más elevados, aunque esa situación coincide con salarios más altos en la región.

Sin embargo, al tomar como referencia el sueldo de un trabajador del comercio minorista, Analytica advirtió que la compra mensual de alimentos puede representar más de un tercio de la suma de dos salarios en numerosos casos.

Los resultados muestran que las diferencias territoriales siguen siendo un componente relevante del costo de vida en Argentina. En ese escenario, La Rioja quedó entre las jurisdicciones con menor costo de la canasta relevada y con uno de los incrementos interanuales más moderados, según los datos correspondientes a septiembre de 2026.