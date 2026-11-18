La industria del calzado en La Rioja está en alerta por el fin de una protección a las importaciones que podría afectar la actividad la planta industrial de Puma en la capital riojana. Se trata de la medida antidumping que vence este 14 de diciembre y que desde 2021 limita el ingreso de determinados calzados provenientes de China por debajo de los 15,80 dólares el par. Su continuidad o eliminación será una definición clave para la industria nacional y, en particular, para La Rioja, provincia que alberga importantes plantas productivas y miles de puestos de trabajo en el sector.

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La planta de PUMA en La Rioja funciona desde 1979, lo que representa más de 45 años de actividad productiva en la provincia. Actualmente, la firma es una de las alcanzadas por las modificaciones al régimen de importaciones que permite ingresar zapatillas desarmadas desde China para completar su ensamblado en el país.

Medida con fecha de vencimiento

Una medida antidumping es una herramienta de defensa comercial que aplica un Estado. En ese caso la medida fue implementada hace cinco años y se fijó un piso de precios para el ingreso de determinados calzados de origen chino. Su propósito central fue resguardar a las fábricas locales frente a la competencia de mercadería extranjera comercializada a valores considerados desleales.

Frente a este panorama desde la Cámara nacional de la Industria del Calzado alertaron que las manufacturas argentinas atraviesan un frente complejo: retracción de la demanda interna, avance de productos importados, contrabando y la presión de las plataformas digitales de comercio exterior.

Con Milei cerraron 33 mil empresas

La cantidad de empresas empleadoras cayó 6,3% desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, durante la gestión de Javier Milei. La reducción es la más pronunciada para los primeros 33 meses de un gobierno desde el inicio de los datos comparables, en 1996, según el Monitor Mensual de Empresas del centro de estudios Fundar.

En ese período, el país registró una pérdida neta de 32.429 empresas empleadoras: la cifra pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 479.928 en agosto de 2026. El resultado surge de comparar el número de empresas en ambos momentos; no equivale por sí solo a la cantidad total de cierres, ya que también puede haber habido altas durante el período.

La baja registrada bajo Milei también supera, en términos porcentuales, la que Fundar calcula para toda la presidencia de Fernando de la Rúa: 5,8% entre noviembre de 1999 y diciembre de 2001. En este último caso, la comparación abarca períodos de distinta duración.

Los datos permiten afirmar que la caída bajo Milei es la más grande al comparar los primeros 33 meses de las gestiones desde 1996. Por sí solos, no establecen que supere la variación acumulada durante la totalidad de todos los mandatos anteriores.