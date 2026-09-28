La Rioja renueva su estructura del PJ con más jóvenes, mujeres y nuevos perfiles bajo la conducción de Quintela

En la provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, comenzará la renovación de la estructura partidaria del peronismo riojano que pone el foco en una nueva generación de dirigentes. Más del 70% de los lugares de la nueva orgánica del Partido Justicialista (PJ) estarán ocupados por jóvenes y mujeres, en una apuesta por ampliar la participación y preparar al partido para una nueva etapa política que requiere la actualización de nuevos rostros.

{{{htmlAmp}}}

La nueva composición del Partido Justicialista incorpora perfiles que hasta ahora contaban con una participación secundaria en sus estructuras formales. La nómina integra de manera directa a jóvenes militantes, dirigentes barriales, representantes gremiales, referentes de organizaciones sociales, estudiantes universitarios, mujeres, activistas de la diversidad y profesionales de múltiples disciplinas.

Las elecciones internas del PJ están programadas para el 25 de octubre de 2026, fecha en la que se revalidará la renovación de su estructura partidaria con una impronta enfocada en las nuevas generaciones, pero con una lista de unidad provincial lograda tras el consenso entre los principales sectores del peronismo riojano.

Formación, territorio y nuevas herramientas

A la par de esta renovación amplia, la conducción partidaria suma una estructura enfocada en la formación continua de cuadros políticos, respaldada por equipos técnicos y el desarrollo de una estrategia de militancia digital. El objetivo central de esta reorganización apunta a articular el despliegue territorial tradicional con la capacitación técnica y las herramientas modernas de comunicación.

El motor principal de este proceso de reorganización interna busca articular la trayectoria de los dirigentes de mayor recorrido en la historia del peronismo riojano con la incorporación de una generación emergente, la cual asume la responsabilidad de ocupar espacios decisivos de gestión y conducción dentro de la estructura partidaria.

A su vez, esta transformación posee una proyección que excede los límites provinciales e impacta en el escenario político regional. En una coyuntura donde el peronismo argentino atraviesa un debate profundo sobre su reorganización y futuro, La Rioja busca erigirse como una experiencia de renovación desde el interior del país, y demostró que es posible integrar nuevos perfiles y cuadros técnicos sin debilitar la identidad histórica ni romper con la tradición de presencia territorial del movimiento.

Finalmente, este esquema renovado plantea una dinámica más participativa, joven, profesional y federal, concebida como una herramienta estratégica para afrontar los desafíos políticos de los próximos años.

La confluencia entre la experiencia acumulada de los cuadros históricos y el impulso de los sectores sociales, gremiales y comunitarios recientemente incorporados apunta no solo a ampliar la base de representación partidaria, sino también a afianzar la acción política tanto en el trabajo de campo como en los nuevos canales de comunicación y militancia digital.