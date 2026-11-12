La Rioja renovó convenios con organizaciones para sostener la atención y la inclusión de personas con discapacidad

El Gobierno de La Rioja renovó los convenios de cooperación con 11 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad. De esta manera, la Provincia garantizará aportes económicos mensuales durante un año para contribuir al funcionamiento de las instituciones y sostener las tareas de atención y acompañamiento que realizan junto a las familias.

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Los acuerdos, realizados través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, estarán vigentes desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 1 de noviembre de 2027. La asistencia busca dar continuidad al trabajo de las entidades, que desarrollan actividades vinculadas con la inclusión, la atención y la participación comunitaria de las personas con discapacidad.

Las organizaciones alcanzadas son Fundación Un Mundo para Niños, Fundación Down-Amor, Asociación Civil Interdisciplinaria Logros de Personas con Discapacidad, Unión Riojana de Ciegos (URCI), Asociación Riojana de Sordos (ARSO), Asociación Todo para Ellos, Asociación de Padres de Autistas (APADEA), Fundación Integral Social (FUNDAIS), Fundación A Tu Lado Estoy, Asociación de Profesores de Educación Especial (APEELAR) y Asociación NADAR.

El trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, agradeció el compromiso de las instituciones y reconoció la tarea cotidiana de los equipos que acompañan a las personas con discapacidad y sus familias.

"Es difícil generar expectativas cuando la capacidad de respuesta es limitada a la demanda que existe. Y, sin embargo, este equipo está, este equipo te escucha, este equipo te atiende y este equipo gestiona", expresó.

El funcionario también se refirió a las dificultades que atraviesa el sector, especialmente en el acceso a la salud, la disponibilidad de medicamentos y las limitaciones económicas que enfrentan muchas familias para cubrir sus necesidades cotidianas.

Además, se convocó a consolidar la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales con el objetivo central de ampliar las herramientas de inclusión. Durante su intervención, enfatizó la importancia de mantener equipos de trabajo unificados para fortalecer las oportunidades destinadas al colectivo de personas con discapacidad.

En ese marco, se concretó la renovación de los convenios con 11 entidades de la provincia. Esta medida asegura la continuidad del acompañamiento económico estatal a las instituciones participantes, y así respaldar directamente su labor comunitaria.

Los aportes provinciales asignados estarán destinados a cubrir los costos operativos y de funcionamiento de estas organizaciones. De este modo, se busca garantizar la sostenibilidad de las actividades y servicios que cada una desarrolla cotidianamente en el territorio.