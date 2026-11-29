Pese a que el Gobierno nacional distribuyó $197.500 millones entre 15 provincias, La Rioja no recibió fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026, El dato surge del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado y expone las diferencias en la asistencia financiera que recibieron las distintas jurisdicciones.

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El reparto dejó afuera a nueve distritos, entre ellos La Rioja, Formosa, Tucumán y Santiago del Estero. En contraste, otras provincias del norte accedieron a transferencias millonarias. Catamarca recibió $18.500 millones, Salta obtuvo $18.000 millones y Jujuy, $13.500 millones.

La comparación con Catamarca muestra una de las diferencias más relevantes para la región. La provincia vecina recibió cuatro desembolsos que sumaron $18.500 millones, mientras que La Rioja no registró transferencias por este concepto durante el mismo período.

La diferencia entre las provincias

Con ese monto, Catamarca se ubicó como la tercera jurisdicción que más ATN recibió en 2026, detrás de Misiones y Corrientes. Los desembolsos fueron justificados por el Gobierno nacional bajo el argumento de atender desequilibrios financieros.

La diferencia también se observa frente a otras provincias del norte argentino. Salta recibió $18.000 millones y Jujuy, $13.500 millones. En ambos casos, las jurisdicciones accedieron a recursos que no llegaron a La Rioja.

Cómo se distribuyeron los $197.500 millones

De acuerdo con el detalle incluido en el informe de gestión de Santilli, Misiones recibió $28.000 millones y Corrientes, $22.500 millones. Catamarca obtuvo $18.500 millones, mientras que Salta y Entre Ríos recibieron $18.000 millones cada una.

Mendoza y Chaco accedieron a $14.000 millones por jurisdicción, y Jujuy recibió $13.500 millones. Neuquén obtuvo $12.000 millones y San Juan, $10.000 millones. Más abajo en el reparto quedaron Santa Fe, con $8.000 millones; Chubut, con $6.500 millones; Santa Cruz, con $6.000 millones; Córdoba, con $5.000 millones; y La Pampa, con $3.500 millones.

Las nueve jurisdicciones que no recibieron ATN

Además de La Rioja, otras ocho jurisdicciones no registraron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional durante 2026. Se trata de Buenos Aires, Formosa, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los ATN están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias. La ausencia de La Rioja en el reparto vuelve a poner en discusión los criterios utilizados por la administración nacional para asignar esos recursos, especialmente frente a las diferencias entre jurisdicciones de una misma región.