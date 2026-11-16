La Rioja promocionó sus destinos y paquetes turísticos en Córdoba para la temporada de verano en la provincia del norte

La Rioja presentó su oferta turística para la próxima temporada de verano en Córdoba, donde participó del 66.º Workshop Turístico de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV) y de la tercera edición de Mercado de Viajes. Los encuentros se desarrollaron entre el 6 y el 8 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba y permitieron difundir los atractivos provinciales y generar oportunidades comerciales.

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La programación combinó una instancia destinada a profesionales del sector con otra abierta al público general. Ambas propuestas reunieron a más de 150 expositores y recibieron a más de 5.000 visitantes durante las tres jornadas. La delegación provincial estuvo integrada por cinco agencias de viajes: Sulpayki Viajes, Torrontés Turismo, Triásico Aventura, Petra Viajes y Corona del Inca Viajes.

Durante las actividades, las empresas mantuvieron reuniones de negocios e intercambios con otros actores del sector, establecieron nuevos contactos y ampliaron sus canales de comercialización. También presentaron paquetes y experiencias pensados para atraer visitantes durante el verano.

La oferta turística y vitivinícola

La participación permitió acercar la oferta riojana a agencias, operadores turísticos y potenciales viajeros, con el objetivo de ampliar la llegada de turistas desde el mercado cordobés. La promoción también contó con el acompañamiento de las bodegas La Macarena y Valle de la Puerta, que aportaron sus vinos a la presentación y difundieron parte de la identidad vitivinícola de la provincia.

La presencia en Córdoba formó parte de las acciones de articulación entre el Estado y el sector privado para promover los destinos riojanos, fortalecer la actividad de los prestadores locales y generar nuevas oportunidades de comercialización de cara a la próxima temporada.

Villa Sanagasta, seleccionada para el Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

La nominación es en si mismo una distinción que premia a las localidades rurales por su desarrollo turístico y la preservación de su patrimonio. Oficializada en agosto por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, esta candidatura busca posicionar a la localidad en el mapa internacional gracias a un atractivo único que yace bajo su suelo: nidadas de dinosaurios con millones de años de antigüedad.

Ubicado a unos 27 kilómetros de la capital provincial, el pueblo es accesible a través de la Ruta Provincial 75. En sus inmediaciones se encuentra el Parque Geológico, rodeado de montañas y formaciones sedimentarias rojizas, donde los visitantes pueden realizar recorridos entre las 10 y las 18 horas, con última salida a las 17, aunque desde la organización recomiendan verificar previamente tanto los horarios como las tarifas vigentes antes de emprender el viaje.