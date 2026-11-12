La Rioja pidió que el Gobierno nacional corrija el rumbo económico tras el mensaje que dio el papa León XIV en Argentina

Desde La Rioja valoraron el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y destacaron sus referencias a la dignidad humana, el trabajo y la educación. Desde la administración provincial consideraron que los planteos del Pontífice permiten reflexionar sobre el modelo económico nacional y la necesidad de priorizar las condiciones de vida de la población.

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En diálogo con medios locales, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, expresó su satisfacción por haber participado el domingo en la recepción institucional al Santo Padre en el Palacio Libertad, junto al gobernador Ricardo Quintela. Calificó la llegada del Pontífice como un momento de "alegría, esperanza y fe" para el país y destacó los valores de la Doctrina Social de la Iglesia presentes en sus discursos y homilías.

"La economía debe estar al servicio de las personas, del hombre, de la gente, y no las personas al servicio de la economía", señaló Herrera al referirse a una de las definiciones centrales de León XIV durante su visita.

Críticas al modelo económico y la situación de las provincias

En sus declaraciones, el funcionario riojano contrastó el mensaje papal con la situación económica nacional. Según sostuvo, el modelo vigente "se reduce a dar beneficios a unos pocos a costa de muchos y de provincias postergadas que no reciben los recursos que legítimamente les corresponden".

Herrera también advirtió sobre los problemas estructurales que atraviesa el país y mencionó la situación de los jubilados que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, aclaró que la visita del Papa no debía interpretarse como un posicionamiento contra un gobierno en particular, sino como un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad.

En esa línea, manifestó su expectativa de que el Ejecutivo nacional tome en consideración los planteos del Pontífice. "Tome nota, corrija el rumbo y pueda llevar adelante políticas públicas que se asemejen a lo que dice su Santidad", expresó.

Angelelli y los derechos en la Constitución riojana

Por último, Herrera destacó que León XIV haya puesto en valor la figura y la misión de monseñor Enrique Angelelli, tanto en sus discursos como en su encíclica. El secretario general también resaltó la incorporación de ese pensamiento en la Constitución de La Rioja, a través de derechos vinculados con el acceso al agua, la conectividad y la vida.

Según explicó, se trata de garantías que buscan orientar las políticas públicas y establecer compromisos para las futuras gestiones provinciales. "No son expresiones declamativas; están consagrados para que los próximos gobernadores y funcionarios tengan la Constitución como hoja de ruta de la provincia", concluyó.