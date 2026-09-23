La Rioja se muestra al mundo: periodistas de América y Europa arriban a tierras riojanas para potenciar el turismo

Más de 20 periodistas y comunicadores de América del Sur y Europa recorren distintos destinos de La Rioja en el marco de un Fam Press Internacional que se desarrolla del 19 al 23 de septiembre. La iniciativa busca ampliar la visibilidad de la provincia y fortalecer su presencia como destino turístico en mercados nacionales e internacionales, además de posicionarlo como una opción que tiene gran potencial todo el año y para todos los públicos.

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La delegación está integrada por periodistas de Honduras, Colombia, República Dominicana, México, Venezuela y Alemania, además de comunicadores de medios nacionales. Durante el recorrido, conocen distintas propuestas vinculadas con los paisajes, la gastronomía, la cultura, el patrimonio y las experiencias turísticas riojanas.

El itinerario atraviesa los departamentos de Chilecito, General Felipe Varela y Vinchina, con visitas a algunos de los principales atractivos de la provincia, entre ellos el Parque Nacional Talampaya, el Cable Carril y la Reserva Provincial Laguna Brava.

Paisajes, gastronomía y turismo aventura

La agenda también incluye experiencias vinculadas con los Sabores Riojanos, visitas a bodegas de la Ruta del Vino, recorridos por el Cañón del Triásico y la Cuesta de Miranda, además de propuestas de turismo aventura. El objetivo es que los comunicadores puedan conocer y experimentar los destinos para luego generar historias, imágenes y contenidos destinados a sus respectivas audiencias.

De esta manera, la acción busca mostrar una oferta turística que combina naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias y promover a La Rioja como un destino para visitar durante todo el año. El Fam Press Internacional es impulsado por la Secretaría de Turismo en articulación con la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública de La Rioja, la Secretaría de Turismo de Chilecito y prestadores del sector privado.

Articulación entre el Estado y el sector privado

La participación de empresas y prestadores permite incorporar servicios, propuestas y experiencias al recorrido de los periodistas y mostrar la oferta turística directamente desde el territorio. Entre los prestadores que participan se encuentran Posada Las Marías, El Viejo Molino Posada, Cabañas La Higuera, Bella Vista Apart, Hotel A.C.A. Chilecito, Beatriz Restó, Robert A Restó y Bodega Valle de La Puerta.

También participan Hotel Don Remo, Restaurante Sabores Riojanos, Agencia de Viaje Triásico Aventura y Volterra Concesionaria Talampaya. El Fam Press se suma así a las acciones de promoción destinadas a difundir los atractivos de La Rioja y acercar su propuesta turística a nuevos públicos de Argentina y otros países.