La Rioja lidera la destrucción de empresas en el país: perdió más del 21% desde la asunción de Javier Milei

La Rioja es la provincia más afectada por la caída del número de empresas desde noviembre de 2023, según un informe del Instituto Argentina Grande. Hasta julio de 2026, la jurisdicción registró una disminución del 21,7%, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional, ubicado en el 6,3%.

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De acuerdo con el relevamiento, en todo el país se destruyeron 32.290 empresas durante el período analizado. La situación presenta diferencias significativas entre las provincias, con un impacto especialmente fuerte en algunas economías regionales.

Después de La Rioja, las mayores caídas se registraron en Tierra del Fuego, con una reducción del 15,8%; Chaco, con el 14,2%; y Catamarca, con el 13,7%. Estos distritos integran el grupo de jurisdicciones que experimentaron las contracciones más pronunciadas en la cantidad de empresas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires registró una baja del 6%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una disminución del 3,1%. En el otro extremo, Neuquén fue la única jurisdicción con un saldo positivo en el período, con un crecimiento del 0,8%.

El acompañamiento de Quintela

En julio, se conoció desde que comenzó la gestión de Milei, La Rioja perdió alrededor de 4.700 puestos de trabajo registrados. La caída impactó en distintos sectores de la economía local, especialmente en la industria, el comercio y las actividades vinculadas al agro, en un escenario marcado por despidos y dificultades de algunas empresas para sostener sus compromisos laborales.

La cifra fue difundida por la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, durante una entrevista con el medio local El Independiente. La funcionaria advirtió que el deterioro del empleo atraviesa un escenario crítico y afirmó que la situación actual supera incluso a la registrada durante la gestión de Mauricio Macri, cuando existían herramientas nacionales de asistencia para preservar puestos de trabajo.

Espinosa destacó el acompañamiento del Gobierno provincial frente a la crisis laboral y remarcó: "Tenemos el acompañamiento de un Gobernador Quintela, que trabaja sin descanso para contener a cada uno de los riojanos. Hay decisiones nacionales que exceden a cada una de las provincias".

Políticas de empleo

Este 2026 el Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva agenda para fortalecer las políticas de empleo en toda la provincia a partir de un encuentro que reunió a responsables de las Oficinas de Empleo Municipales, representantes del sector privado y de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

Una de las medidas se llama Plan de Capacitación y Formación 2026, y está orientado a mejorar las competencias laborales de jóvenes y personas que buscan insertarse en el mercado de trabajo. La medida incluye diversas propuestas de formación gratuita, profesionalización para empelador públicos y programas de desarrollo para oficios, emprendedores y profesionales.