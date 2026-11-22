El sector industrial de La Rioja atraviesa un escenario de preocupación por la caída del consumo, el aumento de los costos energéticos y logísticos y el ingreso de productos importados. Desde la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) estimaron que ya se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y reclamaron al Gobierno nacional medidas para sostener la producción.

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El presidente de la entidad, Juan Serrano, advirtió que las empresas atraviesan una etapa de supervivencia y que la industria nacional enfrenta uno de sus momentos más críticos de los últimos tres años. En diálogo con Medios El Independiente, sostuvo que la caída del consumo se mantiene y que no observa herramientas a nivel nacional para revertir esa situación.

“Estamos preocupados”, expresó el dirigente, al señalar que la estrategia económica del Gobierno nacional se sostiene sin modificaciones. Según explicó, tanto la industria como la agroindustria riojana sufren el impacto de los costos de producción, la retracción de las ventas y la competencia de los productos importados.

En relación con el empleo, Serrano precisó que las pérdidas superan los 3.000 puestos de trabajo si se contabilizan los directos e indirectos. También describió las dificultades que enfrentan las empresas para continuar con sus actividades, incluso aquellas que tienen más de cuatro décadas de trayectoria en la provincia.

“Estamos en una etapa de supervivencia, cada sector, empresa, hace lo que puede para sostenerse. Estamos hablando de industrias en La Rioja que tienen más de 40 años. La estamos peleando, lo último que queremos es cerrar”, afirmó.

El pedido de un régimen de incentivos

Frente a este panorama, el titular de UNIR reclamó la implementación de un régimen de incentivos para las industrias argentinas, con características similares al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero destinado a las empresas nacionales.

La propuesta contempla estabilidad fiscal por períodos de entre 15 y 20 años y una reducción de impuestos para las compañías que generen valor agregado en las provincias y en el país.

“Desde la industria nacional pensamos que sería bueno tener un RIGI nacional”, planteó Serrano en Riojavirtual Radio. Además, consideró que los beneficios no deberían concentrarse únicamente en las inversiones extranjeras, sino alcanzar también a quienes producen y sostienen sus actividades en el territorio argentino.

“Estaría bueno que dejemos de regalar a los de afuera y que también haya algo para los que estamos bancando, con los impuestos nacionales, a toda la estructura estatal”, sostuvo. Por último, el dirigente vinculó la defensa de la actividad industrial con la soberanía económica y afirmó: “Un gobierno que no defiende la industria pierde soberanía. La industria nacional es soberanía”.