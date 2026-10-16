La Rioja empieza a sentir la temporada de festivales: ya tiene fecha la nueva edición del Chayero Sanagasteño

La Rioja empieza a sentir el clima de festivales con la confirmación de la nueva edición del tradicional El Chayero Sanagasteño. Uno de los festivales más emblemáticos del interior provincial ya confirmó su fecha: se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de enero de 2027. La grilla de artistas aún no ha sido anunciada pero se esperan novedades en las próximas semanas.

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El festival se celebra en el departamento Sanagasta y la programación musical mantendrá su sello clásico al integrar una fuerte presencia de folclore en su grilla. Consolidado como la cita cultural más destacada de la localidad y la segunda festividad en importancia de toda la provincia, El Chayero Sanagasteño acumula más de 50 años de historia convocando a multitudes.

Sanagasta y su tradiconal festival

Sanagasta es uno de los 18 departamentos de la provincia de La Rioja y está rodeado por Famatina al noroeste, Castro Barros y San Blas de Los Sauces al norte, Capital al oeste y Chilecito al este. Su cabecera es Villa Sanagasta, ubicada a unos 30 Km de la capital riojana.

El evento cultural más importante del departamento es el Festival Chayero Sanagasteño, cuya primera edición se realizó en 1974. En las ediciones realizadas hasta el momento, se presentaron artistas como Sergio Galleguillo, Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo, Lázaro Caballero, Los Huayra, Canto 4, Guitarreros y Desakta2.

El cine riojano cruza fronteras

La Rioja no sólo es tierra de festivales musicales, también se destacan otro tipos de hechos artísticos. Una de las noticias culturales más importantes de este año, tuvo que ver con la llegada del cine riojano a un festival internacional. Se trata del film "Zillie, entre el mar y la montaña", dirigido por Fernando Bermúdez y producida por Diego Díaz, el cual fue parte de Selección Oficial del XX Festival Internacional de Cine para la Niñez y la Adolescencia Kolibrí desarrollado en La Paz, Bolivia, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre.

La película cuenta la historia de Ziline, una niña haitiana que llegó a la Argentina y encontró en las montañas de La Rioja una nueva historia para construir. Entre sus raíces, sus sueños y su pasión por el volteo, la protagonista emprende el desafío de integrar el Seleccionado Argentino y competir en un Mundial. La historia combina así su recorrido personal con el deporte y los paisajes riojanos.