La Rioja busca completar el Gasoducto Productivo para ampliar el acceso al gas y fortalecer la economía provincial

La Legislatura de La Rioja aprobó por unanimidad la continuidad del Gasoducto Productivo que conectará Casa de Piedra con Chilecito, pasando por Chamical y Patquía. Con el aval al decreto del Poder Ejecutivo, el Gobierno de Ricardo Quintela avanzará con fondos provinciales para completar una obra que registra un 97% de ejecución y cuyo financiamiento nacional quedó interrumpido.

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La Provincia destinará alrededor de $3.000 millones para terminar los trabajos pendientes, que incluyen instalaciones de distribución, pruebas y acondicionamiento del sistema. El objetivo oficial es completar las tareas antes de fin de año y habilitar una infraestructura que busca ampliar el acceso al gas natural para hogares, comercios y establecimientos productivos.

Una inversión provincial para terminar la obra

Durante el tratamiento legislativo, el presidente del bloque Justicialista, Cristian Pérez, explicó que la interrupción de los recursos nacionales obligó al Gobierno provincial a buscar una alternativa para evitar el deterioro de lo construido y garantizar la continuidad del proyecto. El diputado Raúl Cabral, por su parte, destacó el impacto que la finalización del gasoducto podría tener en la producción y el desarrollo de Chilecito y otros departamentos.

El gobernador Quintela había anunciado en agosto que los $3.000 millones se entregarían en cuotas, de acuerdo con un esquema convenido con la empresa contratista. Según lo informado por el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, la Provincia decidió asumir la continuidad de los trabajos después de que se interrumpiera el financiamiento nacional.

"El Gobernador está convencido de que lo podemos hacer y nos pusimos a trabajar para eso", afirmó Scaglioni al referirse a la decisión de avanzar con recursos propios.

La obra continuará a cargo de la misma empresa constructora, por lo que no se prevé un nuevo llamado a licitación. El tramo pendiente comprende principalmente las instalaciones necesarias para poner en funcionamiento el sistema de transporte y distribución de gas.

El tendido principal de cañerías está prácticamente concluido. Las tareas finales incluyen las plantas de reducción de presión, la distribuidora de Chilecito y las instalaciones complementarias de Vichigasta y Nonogasta.

Un gasoducto para hogares e industrias

El Gasoducto Productivo está diseñado para conectar Casa de Piedra, en Catamarca, con Chilecito, lo que atraviesa las localidades riojanas como Chamical y Patquía. La segunda etapa comprende unos 130 kilómetros entre Patquía y Chilecito, con cañerías de alimentación y estaciones destinadas a garantizar el funcionamiento del sistema.

Según las estimaciones oficiales, la infraestructura podría beneficiar a una población cercana a los 68.000 habitantes en las localidades alcanzadas por los dos tramos. Esa cifra corresponde al alcance potencial del proyecto y no implica que todos esos habitantes tendrán una conexión efectiva una vez habilitada la red.

Además del abastecimiento residencial, el Gobierno provincial proyecta que la llegada del gas natural permita reducir los costos energéticos de establecimientos industriales y agroindustriales. Entre las actividades que podrían beneficiarse se encuentran bodegas, curtiembres y empresas como Agroandina.

La discusión con Martín Menem por el financiamiento

La continuidad del proyecto también generó un contrapunto con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien sostuvo que el Gobierno nacional podía terminar la obra si la Provincia transfería el proyecto a la órbita federal.

"La Nación está en condiciones de terminar la obra si la Provincia la cede. Los fondos están, pero tiene que transferir el proyecto para que podamos ejecutarlo", afirmó Menem durante una visita a La Rioja.

Sin embargo, Scaglioni rechazó esa alternativa y defendió la jurisdicción provincial sobre el gasoducto. "No tiene por qué traspasar una obra que la comenzó el gobierno provincial y que está en su fase final para terminarla", sostuvo el ministro en diálogo con medios locales.

Quintela, además, anticipó que la Provincia evaluará acciones legales contra el Estado nacional para reclamar los fondos pendientes. Mientras tanto, la administración riojana avanzará con la inversión propia para completar los trabajos y poner en funcionamiento una infraestructura que considera estratégica para el desarrollo productivo de la región.