La Rioja avanza con una obra vial vinculada a la minería que busca mejorar la circulación y generar empleo local

El Gobierno de La Rioja avanzó en las gestiones para construir el bypass de Guandacol, una variante vial de aproximadamente cuatro kilómetros que conectará la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 506. El proyecto fue analizado en una reunión encabezada por el gobernador Ricardo Quintela con autoridades de Vicuña Corp. y funcionarios provinciales y municipales.

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La obra busca desviar el tránsito pesado del centro de Guandacol, en el departamento Felipe Varela, para mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos viales para los habitantes. Según el cronograma presentado, los trabajos podrían comenzar antes de febrero de 2027 y tendrían un plazo estimado de ejecución de diez meses.

El proceso licitatorio ya está en marcha. Durante el encuentro también se analizaron las gestiones administrativas y técnicas necesarias para avanzar con la intervención, entre ellas el mantenimiento de la Ruta Provincial 506 y las habilitaciones correspondientes.

Una variante para el tránsito pesado y la logística minera

La nueva traza permitirá que los vehículos de gran porte utilicen un recorrido alternativo sin atravesar las calles centrales de Guandacol. Entre los objetivos de la intervención figuran reducir los riesgos asociados al transporte pesado, disminuir la contaminación sonora y mejorar la circulación urbana.

El proyecto también está relacionado con las necesidades logísticas de la actividad minera y con el fortalecimiento de las conexiones entre localidades del oeste riojano. Para avanzar con los trabajos deberán completarse las Declaraciones de Impacto Ambiental y los permisos provinciales y municipales.

La participación de empresas y trabajadores riojanos

Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la incorporación de mano de obra, contratistas y proveedores locales. La intención es que parte de la inversión destinada a la infraestructura genere actividad económica en la región, con oportunidades para pequeñas y medianas empresas vinculadas con la construcción, el transporte y la prestación de servicios.

Las posibilidades de contratación podrían alcanzar a Guandacol, Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina y otras localidades cercanas, de acuerdo con las prioridades planteadas por las autoridades provinciales.

José Morea, director País de Vicuña Corp., vinculó la obra con las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura asociada al desarrollo minero. "Es parte del valor social que la minería sostenible moderna genera en todas las comunidades donde opera, y que Vicuña en particular tiene como objetivo concretar, generando ese contagio económico a todos los actores que rodean y están cercanos al proyecto", expresó.

Por su parte, el intendente de Felipe Varela, Hugo Páez, se refirió a la demanda de los vecinos y a las expectativas laborales que genera la intervención: "Esto significa solucionar un problema de transitabilidad y, en segundo lugar, responder a la necesidad de la gente de tener trabajo".

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, también destacó la posibilidad de que las empresas riojanas participen de las contrataciones y desarrollen capacidades para responder a futuras demandas de la actividad minera.

Negociaciones y próximas instancias

En paralelo, el Gobierno provincial y Vicuña mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo integral relacionado con el desarrollo minero y su impacto en las comunidades. La agenda incluye la incorporación de trabajadores riojanos, la participación de proveedores provinciales, el control ambiental, nuevas obras de infraestructura y acciones de responsabilidad social empresaria.

También está prevista una visita a Guandacol para informar a los vecinos sobre las características del bypass, los plazos estimados y las posibilidades de participación laboral .La concreción de la obra dependerá de la finalización del proceso licitatorio, la obtención de las autorizaciones correspondientes y el cumplimiento del cronograma previsto.

De la reunión participaron la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, y la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo. Por Vicuña Corp. estuvieron presentes Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos, y Caterina Dzugala, directora de Comunicaciones.