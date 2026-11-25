La producción de cerezas comienza a mostrar resultados en La Rioja luego de que la primera experiencia agrícola en la finca La Cruz, frente a Los Molinos, logró su cosecha experimental y abrió la posibilidad de incorporar un nuevo cultivo a la matriz productiva provincial. Los frutos fueron presentados al gobernador Ricardo Quintela, junto con los avances técnicos y las perspectivas comerciales de la iniciativa.

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El ensayo forma parte de un campo experimental del Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Agricultura. En 2022 se implantaron cerezas, almendras y pistachos con el objetivo de estudiar su adaptación a las condiciones de la zona y generar información que permita evaluar nuevas alternativas para los productores.

El secretario de Agricultura, Jorge Mario Ortiz, y la coordinadora de zona, Lilian Cabrera, presentaron los resultados durante un encuentro en la Residencia Oficial, del que también participó el ministro de Producción y Ambiente, Harry Pérez.

Una cosecha que podría llegar antes que la de Mendoza

En el caso de las cerezas, el equipo técnico ensayó las variedades Lapins y Santina, ambas con requerimientos medios de frío. Hasta el momento, Lapins obtuvo los mejores resultados y fue la variedad incluida en la muestra presentada al mandatario.

Uno de los aspectos que despierta mayor interés es el calendario de cosecha. Según Ortiz, la producción riojana podría llegar al mercado entre 15 y 20 días antes que la de Mendoza, una diferencia que permitiría aprovechar un período de menor oferta.

"La cereza riojana sale entre 15 y 20 días antes que la de Mendoza, lo que le permite al sector productivo lograr los mejores precios del mercado", aseguró el funcionario.

Sin embargo, el desarrollo de esta actividad requiere inversiones en infraestructura y asistencia técnica. Entre las necesidades mencionadas figuran cortinas de viento, protección contra heladas, sistemas de conducción, postes, alambres, riego y fertilización. "Son altos los montos que implica la inversión, pero también así son los retornos", afirmó Ortiz.

Los datos climáticos, una herramienta para los productores

La experiencia cuenta con un seguimiento técnico que incluye el manejo del riego y la fertilización, además de los registros de una estación meteorológica instalada por la Secretaría de Agricultura. El dispositivo reúne información de la zona desde 2021.

Cabrera explicó que esos datos permiten conocer el comportamiento de los cultivos durante sus distintas etapas de desarrollo y analizar las condiciones ambientales que inciden en la producción.

"Hace varios años se están recopilando todos los datos, están todas las etapas fenológicas de los cultivos. Lo importante es que las características edafoclimáticas se dan en la zona, es un cultivo posible y es una alternativa más para los productores", sostuvo.

El monitoreo también contempla fenómenos como el viento zonda y las heladas tardías, factores que pueden afectar el desarrollo de las plantas. La información acumulada servirá para ajustar el manejo y estudiar la posibilidad de extender la experiencia a otras áreas, con variedades adaptadas a diferentes condiciones y menores requerimientos de frío.

"La idea es que La Rioja no solo exporte vino, sino que también sea protagonista en otras producciones", expresó Cabrera. La primera cosecha experimental representa un avance en la evaluación de esta alternativa agrícola. El desafío será determinar las condiciones técnicas y económicas necesarias para que el cultivo pueda pasar de la experiencia en una finca a una producción con posibilidades de desarrollo comercial en la provincia.