La reducción del Programa Remediar encendió una alarma en el sistema sanitario de La Rioja. Desde el sector de salud se advirtió que la disminución de los medicamentos disponibles en el primer nivel de atención puede derivar en un aumento de las internaciones y comprometer la capacidad de respuesta de los hospitales públicos.

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Más de 150 mil riojanos no cuentan con obra social ni cobertura prepaga y dependen exclusivamente del sistema estatal, sostuvo en diálogo con Medios Rioja el vicepresidente del Colegio Médico provincial, Oscar Villalba. En ese contexto, sostuvo que la falta de medicamentos gratuitos puede agravar cuadros que, con un tratamiento temprano, podrían resolverse en los centros de atención primaria.

"No es que es un posible colapso, estoy seguro de que va a pasar si la gente que no tiene cobertura ni obra social está en un momento económicamente difícil; la mayoría de los pacientes termina internado", sostuvo Villalba.

Remediar: de 126 medicamentos a solo seis

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reducción del vademécum nacional, que pasó de 126 medicamentos a apenas seis, todos destinados a patologías cardiovasculares, según explicó el médico. La modificación deja afuera fármacos de uso habitual, como antitérmicos para tratar la fiebre y levotiroxina, utilizada para trastornos de la tiroides.

Villalba recordó que el Programa Remediar distribuía cerca de 40 millones de medicamentos por año en todo el país y permitía garantizar tratamientos desde el primer nivel de atención. La provisión temprana, explicó, evita que enfermedades que pueden tratarse de manera ambulatoria evolucionen hacia cuadros que requieren internación.

Como ejemplo, describió las consecuencias que puede tener la falta de medicación para un niño con bronquitis. "Un niño con bronquitis recibe medicación, corticoides y paf, y a los tres días está curado. Si no se le da, al otro día está internado, ocupando una cama y oxígeno. Eso lo vemos bastante agudo y hoy el paciente no está consiguiendo el remedio", explicó.

El impacto, según su análisis, no se limita a la falta de acceso a determinados tratamientos: también puede trasladar una mayor demanda hacia los hospitales, con pacientes que llegan a instancias más complejas y requieren recursos sanitarios adicionales. "¿De qué me sirve ir al médico si no vamos a tener un tratamiento después?", cuestionó.

El reclamo a la Provincia para garantizar los medicamentos

Frente a la reducción de la provisión nacional, Villalba planteó que el Gobierno de La Rioja debe avanzar con medidas para garantizar el acceso a los tratamientos esenciales. Entre las alternativas mencionó la compra de medicamentos y la posibilidad de desarrollar producción propia, siguiendo experiencias de otras jurisdicciones.

El vicepresidente del Colegio Médico cuestionó la decisión del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias para las provincias del Norte, donde una parte importante de la población depende de la atención estatal.

"Es una de las peores medidas del Gobierno nacional en cuanto a la salud y va a traer graves problemas a las provincias del Norte. Pero, por otro lado, creo que el Gobierno provincial debe comenzar a priorizar algunas cosas en su presupuesto y en sus gastos", señaló.

La cobertura de tratamientos oncológicos y de alto costo

Villalba también expresó preocupación por la cobertura de medicamentos y tratamientos oncológicos, de discapacidad y rehabilitación. En ese punto, recordó la responsabilidad financiera que, según señaló, corresponde al Estado nacional a partir de la normativa sancionada en 2013 y del esquema del Sistema Único de Reintegros.

El objetivo de ese mecanismo es evitar que los costos de tratamientos de alto precio recaigan sobre las provincias o las obras sociales. El médico remarcó que se trata de medicamentos que resultan inaccesibles para buena parte de los pacientes y reclamó que se cumplan las obligaciones de cobertura.

“Ninguna persona tiene un ingreso importante como para comprar tratamientos oncológicos que son carísimos. De ninguna manera podemos pedirle a un paciente que los compre, porque es imposible. Esa ley hay que hacerla cumplir, porque está cubierto por el Gobierno nacional”, concluyó.