Quintela debatió sobre el futuro del país con jóvenes riojanos: "La política es la herramienta que puede transformar la vida"

Este lunes, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con los 17 jóvenes que fueron seleccionados en el programa Congreso Federal Juvenil – Senador por un Día. Los jóvenes elegidos tendrán como desafío defender proyectos que se basen en las necesidades del interior profundo y en construir una Patria más federal, que incluya a todas y todos en el parlamento nacional.

El encuentro se llevó a cabo por la mañana en la Residencia Oficial del gobernador, quien felicitó a todos los que participaron de la iniciativa, e instó a los seleccionados para que aprovechen esta oportunidad. "La política es la única herramienta que puede transformar la vida de la gente, para bien o para mal, según el proyecto que se aplique", remarcó el primer mandatario riojano, y valoró la energía, vitalidad y la forma de debatir de los jóvenes elegidos.

Por otro lado, según publicó el portal Medio Rioja, Quintela se refirió a la delicada situación del país, tras la asunción de Javier Milei al Ejecutivo nacional. "Estamos en un momento muy difícil de la Patria, donde se aplican políticas que hacen mucho daño a las argentinas y los argentinos y, fundamentalmente, a los jóvenes", lamentó el gobernador, y exhortó a las nuevas generaciones a participar y debatir: "No sirve el joven condescendiente, el que no levanta la voz ni protesta, porque las juventudes son las únicas que tienen permitido equivocarse".

Por su parte, la impulsora del Congreso Juvenil, la senadora nacional Florencia López, expresó respecto a la convocatoria: "17 jóvenes estarán en Buenos Aires el 19 de noviembre en Senadores por un Día, y por eso quiero agradecerles a todos, fundamentalmente a los jóvenes, a quienes quiero felicitarlos por los proyectos y el debate de ideas, sabiendo que tienen la impronta de defender lo nuestro, de saber que necesitamos un país más federal". Otro de los senadores presentes en el recibimiento fue Fernando Rejal, quien destacó: "La Rioja, sus caudillos, su historia, no fueron fruto de la casualidad sino de las luchas, de hacernos escuchar". Además, hizo hincapié en el compromiso de Quintela para con el pueblo riojano. "El gobernador, desde el inicio mismo de su gestión, estuvo reclamando y representando los intereses de todos los riojanos, en los lugares donde se resuelven las cosas", afirmó Rejal.

A su turno, el secretario de Juventudes, José Delgado, también resaltó el compromiso y cercanía del primer mandatario riojano con los jóvenes. "Quintela es el mejor amigo que tenemos, sobre todo en estos tiempos donde hubo noticias duras y difíciles para el país, que afectan de manera más aguda a las juventudes. En estos últimos tiempos, las buenas noticias siempre vinieron de la mano del gobernador Quintela, y esa no es una casualidad, sino una causalidad", subrayó Delgado. Por último, brindó un mensaje a los participantes de la iniciativa: "Quiero pedirle a cada joven que se acercó con un proyecto, con ganas de participar, que no se queden solo con el espacio de debate, sino que se animen a participar en política, porque no tengo dudas de que será una experiencia maravillosa".

Para finalizar, Bautista Brizuela, uno de los jóvenes seleccionados, expresó con firmeza los propósitos de las nuevas generaciones. "Las juventudes queremos cambiar este paradigma de la política y darle algo bueno, que es transformar la vida de la gente en una democracia participativa, por eso nos llena el alma saber que hay un gobierno que nos escucha, que nos da el espacio de poder llevar a la capital unitaria la voz del interior, del federalismo, lo cual es algo muy bueno para nosotros y para el sentimiento de riojanidad que también nos une", concluyó.

Más detalles acerca del programa

El Congreso Federal Juvenil – Senador por un Día es un programa llevado a cabo por la senadora nacional Florencia López, cuyo objetivo es brindar a jóvenes de 16 a 18 años un espacio para debatir, exponer ideas y desarrollar proyectos que aborden temas importantes para su comunidad y su futuro. A través de distintas etapas (municipal, zonal, provincial y nacional), el programa selecciona a los mejores participantes. Como premio, viajan a Buenos Aires para vivir una experiencia parlamentaria completa, participando en debates, charlas y visitas al Congreso Nacional.

Este programa busca empoderar a la juventud, acercarla a los procesos políticos y fomentar su participación activa en la construcción de un futuro más participativo. En total, alrededor de 65 jóvenes de toda la provincia llegaron hasta la última instancia, y estuvieron acompañados por directores de juventudes, viceintendentes, intendentes, concejales y profesores de sus localidades.