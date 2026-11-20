El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió este jueves 19 de noviembre a representantes de 12 jurisdicciones del país que participan en la ciudad capital de la 48.ª asamblea del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), un encuentro que reúne a autoridades y especialistas en materia de gestión de los recursos hídricos.

{{{htmlAmp}}}

La reunión tuvo lugar durante la mañana en Casa de Gobierno y contó con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego, además de integrantes del organismo federal.

La provincia es sede de esta asamblea, que se desarrolla durante tres jornadas y concluirá este viernes 20 de noviembre. Las actividades se realizan tanto de manera presencial como virtual, a través de la plataforma Zoom.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón, destacó la diversidad de los temas abordados durante las deliberaciones. Explicó que, además de las cuestiones específicamente hídricas, se analizaron aspectos sociales, de planificación territorial e incluso vinculados con la historia.

Entre los principales puntos de la agenda mencionó la situación actual del fenómeno de El Niño, el cambio climático y el comportamiento de los escurrimientos de los ríos Bermejo y Pilcomayo, así como del Bañado La Estrella y la Cuenca del Plata. También se trataron cuestiones relacionadas con los límites y la administración de los recursos compartidos.

Por su parte, Mariano Walter Grillo, subadministrador del Instituto Misionero del Agua, manifestó su satisfacción por la recepción brindada por el Gobierno formoseño y destacó los conocimientos del gobernador Insfrán en materia de recursos hídricos.

La delegación provincial está encabezada por Zambón y el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), ingeniero Julio César Vargas Yegros, quienes participan como anfitriones de las jornadas. La asamblea del COHIFE constituye un espacio de intercambio y coordinación entre las distintas jurisdicciones para debatir problemáticas comunes y fortalecer las políticas de gestión del agua a nivel federal.

Las obras que reforzarán el abastecimiento de agua en el interior

La ampliación del sistema de distribución de agua potable en el sudoeste de la ciudad de Formosa alcanzó un 86% de ejecución y beneficiará a más de 100.000 habitantes. El proyecto contempla la instalación de más de 10 kilómetros de nuevos acueductos para fortalecer el suministro en los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa, además de permitir futuras conexiones en sectores aledaños. Los trabajos habían sido paralizados por la interrupción del financiamiento nacional y fueron reactivados por el Gobierno provincial con recursos propios.

En esta etapa se instalaron 3.655 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD), de 710 milímetros de diámetro. Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de conductos mediante tunelería, la construcción de cámaras para válvulas y desagües y las conexiones con la infraestructura de distribución existente.

La obra fue anunciada por el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1 de marzo de 2026. Se trata de una intervención considerada estratégica para acompañar el crecimiento urbano del sudoeste de la capital y mejorar la capacidad de transporte de agua potable hacia esa zona.

Entre los trabajos en marcha se encuentra el inicio del cruce subterráneo en el sector de las avenidas Circunvalación, Juan Manuel de Rosas, Jauretche y 28 de Junio. También avanza la construcción de 29 cámaras para válvulas de aire y desagüe distribuidas a lo largo de la traza. De ese total, diez ya fueron terminadas.

Además, comenzaron las conexiones con el acueducto principal de la avenida Juan Domingo Perón y con los centros de distribución de los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa.