"Resultó excesivo": desde el Gobierno de La Rioja respondieron a Nación por los entrenamiento militares en Anillaco

Frente a un entrenamiento militar desplegado en Anillaco, desde el Gobierno de Ricardo Quintela señalaron que, si bien las actividades estaban autorizadas por la provincia, las maniobras de entrenamiento se excedieron respecto a lo previsto. "Se autorizó que los paracaidistas operaran en el aeropuerto y aterrizaran en un descampado, pero realizar despliegues dentro del pueblo resultó excesivo", detalló a El Destape el secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera.

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"Como gobierno tenemos que velar por la seguridad de la gente", sostuvo el secretario general de la Gobernación quien consideró que en futuras ocasiones el Ejército debería proceder de otra manera. "En videos que compartió la gente se ve al Ejército hacer ejercicios en un barrio. Si bien es un lugar de pocas casas, es una zona urbana", explicó el funcionario, al tiempo que sugirió evitar maniobras en áreas pobladas para no alarmar a los vecinos. "Se excedieron en los términos de la autorización. ¿Quién responde si pasa algo?"

Ante esta situación, el funcionario afirmó que lo que solicitarán es una explicación al Ejército para saber el motivo de haberse excedido en estas zonas permitidas por la autorización realizada por la Provincia.

"Nosotros tenemos que trabajar previendo lo peor, pensar en todo lo que puede pasar. Fue una situación inusual, qué pasa si se asustaba un niño o adulto cardíaco", expresó Herrera quien enfatizó en que lo ocurrido fue totalmente inusual y por esa razón, puede generar susto en la comunidad. "Yo me asusté cuando vi los videos", agregó.

Herrera expresó que al ser "una provincia muy tranquila", una situación como esta "altera toda la paz social". "Yo cuando vi un video me preocupé, no pensé que era en Anillaco, no sabía que estaba pasando", detalló. Frente a lo ocurrido, el secretario de Gobierno opinó que este tipo de autorizaciones también debería discutirse en la Cámara de Diputados.

Tras lo ocurrido, El Destape también se contactó con fuentes cercanas al Ejército Argentino, quienes aclararon que estas prácticas son habituales y cuentan con la autorización previa correspondiente y están coordinadas con los gobiernos provinciales y municipales. Si bien comprenden que la situación pudo haber generado temor, remarcaron que nunca se utilizan municiones reales en áreas pobladas, ya que se trata estrictamente de simulaciones de entrenamiento. En lo que va del año ya se realizaron seis ejercicios similares, los cuales en esta ocasión recorrieron La Rioja y concluirán el 29 de octubre en Catamarca.

De qué se trata el entrenamiento

El ejercicio militar se llama Pegaso 6 y es un ejercicio táctico y de adiestramiento militar llevado a cabo por el Ejército Argentino a través de la Brigada Aerotransportada. Quienes forman parte de esa brigada tienen su base en La Calera, Córdoba, pero recorren distintos lugares del país.

La brigada realiza actividades de desplazamientos de personal y vehículos militares, ejercicios de instrucción y ataque, lanzamiento de paracaidistas y aterrizaje de helicópteros. Al tratarse de movimientos de gran despliegue, previstos cerca de rutas y vías de comunicación, las autoridades siempre solicitan a los a los vecinos y conductores extremar las precauciones.

El objetivo de estas instancias es profundizar en la coordinación entre el trabajo de diferentes ramas del ejército en simultáneo. Es una posibilidad para que los militares hagan simulaciones en escenarios reales y se practican operaciones de combate complejas en terrenos variados para mantener a las tropas preparadas ante eventuales emergencias o misiones de defensa nacional.

"Cuando estamos cerca de la comunidad, siempre se los protege, nunca haríamos nada que ponga en riesgo a la gente", afirmaron fuentes cercanas al Ejército Argentino. En el caso de Anillaco, la Policía provincial lanzó un comunicado para difundir las medidas de seguridad. La sorpresa de las autoridades provinciales está relacionada a la cercanía de estas maniobras militares con la pobladores.