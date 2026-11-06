"Se sigue desmoronando esta asociación ilícita": Quintela se sumó a las críticas contra Milei tras la renuncia de Peña en Paraguay

A partir de la crisis institucional de Paraguay y el acercamiento político de Milei con Santiago Peña, el gobernador Ricardo Quintela se sumó a las críticas contra el presidente de la Nación, vinculó ambos escenarios con el avance de la derecha en la región y sostuvo que existe "una estructura internacional que comienza a debilitarse".

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“Con la renuncia de Santiago Peña en Paraguay se sigue desmoronando esta suerte de asociación ilícita internacional integrada por oportunistas y empleados de quienes vinieron a consolidar las desigualdades y a quitarles los derechos a las mayorías”, escribió Quintela en su cuenta de X.

En su publicación, también apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien señaló como referente de un “entramado global” que, según afirmó, está tambaleando.

El gobernador trasladó sus cuestionamientos al escenario argentino y acusó al Gobierno de Milei de favorecer a los sectores más poderosos en detrimento del poder adquisitivo de la población.

En ese sentido, aseguró que cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo. También cuestionó el destino de los préstamos recibidos por el país y afirmó que esos recursos no se reflejan en obras públicas, viviendas, rutas ni hospitales.

En el tramo final de su mensaje, Quintela reclamó que los representantes de las provincias en la Cámara de Diputados y el Senado "evalúen la conducta de Milei, su ministro de Economía y su jefe de Regulación". “Van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, dar respuestas en la Justicia y rendirle cuentas al pueblo argentino”, expresó.

¿Por qué renunció Santiago Peña?

El escándalo de Ueno Bank estalló tras la intervención que llevó adelante el Banco Central, que derivó en el cese efectivo de las actividades de la entidad.

A partir de entonces, las sucursales interrumpieron la atención y dejaron de estar disponibles los principales canales de operación: la aplicación móvil, las tarjetas, las transferencias y el resto de los servicios bancarios.

Según explicó el Banco Central, los ajustes efectuados sobre los estados financieros durante el proceso de regularización dejaron el índice de solvencia de Ueno por debajo de la mitad del piso mínimo establecido por la normativa vigente.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio contra Santiago Peña y remitirá la acusación al Senado. Sin embargo, el titular del Congreso convocará a una reunión bicameral para recibir la renuncia de Peña en busca de aceptarla. Más tardem llamarían a otra sesión para tomar juramento al viceprensidente Pedro Alliana en la primera magistratura.