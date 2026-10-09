Redistribución e inclusión: Quintela oficializó el impuesto extraordinario para financiar la compra de alimentos

Tras el modelo de ajuste nacional, el Gobierno de la provincia de La Rioja continúa tomando medidas para acompañar la crisis y oficializó este martes la entrada en vigencia de un aporte extraordinario del 25% sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos destinado a las grandes empresas de mayor capacidad contributiva. La iniciativa busca recaudar fondos para volcar de manera exclusiva a la contención social y alimentaria en el territorio provincial.

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Lo recaudado se destinará íntegramente al Programa Alimentario Riojano (P.A.R.) para contener la emergencia que atraviesa la provincia ante las políticas libertarias. La medida quedó formalizada tras la publicación de la Ley N° 10.907 en el Boletín Oficial (N° 12.393), promulgada mediante el Decreto N° 1.566 que lleva la firma del gobernador Ricardo Quintela. El proyecto fija un gravamen de carácter de emergencia, obligatorio y temporal.

El tributo alcanzará a las personas humanas o jurídicas que registren una base imponible superior a los $2.000 millones mensuales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Entre las principales actividades alcanzadas por el incremento impositivo se destacan las entidades financieras y bancos, las empresas de telecomunicaciones y servicios, las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, las droguerías y distribuidoras mayoristas, así como las compañías mineras y del sector agroindustrial.

A través de este programa, el Estado provincial garantiza la compra y distribución directa de alimentos básicos para los sectores más vulnerables y golpeados por la recesión económica, remarcando la prioridad de la gestión de Quintela de sostener el consumo y la soberanía alimentaria en la provincia.

En qué consisten los programas PAR y PAR Celiaquía

Tanto el PAR como el Par Celiaquía, son programas alimentarios que se financian íntegramente con fondos provinciales, luego de que el presidente Javier Milei dejar de enviar fondos nacionales a las provincias: parte de los fondos que recibía La Rioja por parte de Nación, eran destinados a estos dos programas alimentarios en particular, así como al programa Desayunos y Meriendas, que se implementa en establecimientos escolares.

PAR y PAR Celiaquía se llevan a cabo mediante el Ministerio de Desarrollo Social provincial quien, a través de un convenio con el Banco Rioja, pone en funcionamiento una tarjeta para los beneficiarios, con un monto fijo mensual. Con esa tarjeta, las personas beneficiarias del programa pueden comprar alimentos en los comercios adheridos. En el caso de las personas con celiaquía, la tarjeta los habilita a comprar alimentos sin TACC, teniendo en cuenta que cumplir con una dieta libre de gluten es el principal tratamiento para controlar los síntomas, y el costo de estos alimentos aptos suele ser excesivamente elevado.