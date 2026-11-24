En el marco del mes de concientización sobre la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género, y de cara a la conmemoración del 25N, el Gobierno de Formosa ratificó la continuidad de sus programas en materia de género, remarcando que frente al ajuste nacional la provincia sostiene estas políticas con recursos propios.

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“La provincia de Formosa continúa sosteniendo todas las acciones y políticas públicas con el tesoro provincial, con un enorme esfuerzo propio y aun así con superávit fiscal. Esto demuestra la capacidad de gestión de nuestro Gobernador, que como siempre dice, es con todos y todas adentro, sin dejar a nadie en el camino”, sostuvo la secretaria de la Mujer de la provincia, Patricia Hermosilla, en diálogo con medios locales.

Por otra parte, la funcionaria cuestionó la reciente abstención de la Argentina en la ONU frente a una resolución destinada a erradicar la violencia contra mujeres y niñas, calificando la acción como un “retroceso institucional” del Gobierno nacional en la agenda mundial de género.

25N en Formosa

La convocatoria al acto central por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer será este 25 de noviembre a partir de las 8:15 horas en el Galpón “C” del Paseo Costanera “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital, con el propósito de visibilizar esta problemática y reafirmar el compromiso institucional y comunitario para erradicarla.

El 25N se conmemora en Argentina cada 25 de noviembre siguiendo la fecha propuesta en 1981 en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y oficializada por la ONU en 1999, tras la recuperación democrática de 1983 en el país

Medidas libertarias en materia de género

El Gobierno nacional eliminó el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad al comienzo de la gestión de Javier Miliei mediante un proceso dividido en dos etapas, según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado oficial el 6 de junio de 2024.

En una primera instancia, tras la asunción del presidente el 10 de diciembre de 2023 y en el marco de la reducción del gabinete de 18 a 9 ministerios, el organismo perdió su rango ministerial para pasar a funcionar como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Posteriormente, el Ejecutivo anunció el 6 de junio la disolución definitiva de dicha subsecretaría concretando así la eliminación total de su estructura.