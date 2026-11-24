En el marco de su gira por el Norte Grande, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, arribó este martes 24 de noviembre a la ciudad de Posadas para firmar un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración junto a su misionero Hugo Passalacqua. El tratado tiene el objetivo de impulsar una agenda conjunta de desarrollo turístico, productivo y cultural.

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"Hoy firmamos un convenio con el gobernador de Misiones para unir nuestras provincias, potenciar las economías regionales y defender juntos el desarrollo de cada lugar. Vamos a trabajar coordinadamente conectando el vino y el olivo riojanos con la yerba mate y el té misioneros, e integrando nuestros paisajes rojos de Talampaya con la Selva Paranaense para atraer más turismo y generar más trabajo local", destacó Quintela en sus redes sociales

Además, la jornada en Posadas tendrá una charla-debate sobre el escenario político actual y la organización partidaria de cara a las elecciones de 2027: "Este encuentro entre provincias nos permite dialogar sobre la realidad de nuestros territorios, compartir experiencias de gestión y fortalecer los vínculos de cooperación en pos de una mirada federal para la Argentina", expresó Quintela.

Qué establece el acuerdo

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, la alianza busca que ambas jurisdicciones compartan equipos, saberes y herramientas de gestión para potenciar las fortalezas de cada región, creando nuevas vías de crecimiento para sus economías.

En el plano del turismo, la iniciativa apunta a impulsar y renovar los bellos atractivos de cada provincia, posicionando ambos destinos tanto dentro del país como en el exterior. Asimismo, se prevé poner en valor la historia y los recursos naturales de cada zona, impulsar circuitos culinarios y modernizar la capacitación del sector.

Además, el tratado interprovincial buscará promocionar de forma integrada la tierra colorada de la Selva Paranaense misionera junto con las imponentes formaciones rocosas del Parque Nacional Talampaya y Los Colorados, en territorio riojano.

En cuanto a los sabores típicos y y producción regional, el acuerdo apunta al intercambio de estrategias para consolidar circuitos gastronómicos. Se vincularán las rutas riojanas del Olivo y del Torrontés con los recorridos misioneros de la Yerba Mate y el Té Gourmet, uniendo el turismo con la identidad productiva local.

En el punto denominado “Avistaje de fauna y biodiversidad en contraste: de la aridez a la selva subtropical”, el plan propone diseñar circuitos complementarios que permitan a los viajeros descubrir la fauna y flora tanto de las zonas desérticas y montañosas del norte como de la selva subtropical.

Por último, el deporte también tiene un lugar de privilegio con un eje que incluye trekking, senderismo, montañismo y expediciones selváticas, haciendo hincapié en estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental.

La ejecución del convenio quedará en manos de los ministerios de Turismo y Cultura de La Rioja y Turismo de Misiones, aunque el texto deja abierta la puerta para sumar a gobiernos municipales, universidades, entidades empresarias y organizaciones civiles. De este modo, ambas provincias inauguran una etapa de trabajo federal que cruza producción, cultura y naturaleza para dinamizar sus economías locales.