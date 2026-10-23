Quintela participó de una cumbre del peronismo nacional con el fin de construir una estrategia de cara a las elecciones del 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este jueves de una nueva cumbre de los principales referentes del peronismo nacional, que buscaron acercar posiciones y fortalecer la unidad del espacio frente al gobierno de Javier Milei. El encuentro, realizado en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a mandatarios provinciales, legisladores y dirigentes de distintos sectores del justicialismo para discutir una estrategia política y parlamentaria común, con la mirada puesta en los debates legislativos y las elecciones de 2027.

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La reunión contó con la presencia de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Además participaron los gobernadores Sergio Ziliotto de La Pampa, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán de Formosa de manera virtual.

Además estuvo el senador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; y los titulares de los bloques peronistas en el Congreso, Germán Martínez, en Diputados, y José Mayans, en el Senado. Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, también formó parte del encuentro.

Uno de los ejes centrales fue la discusión del Presupuesto nacional para 2027 y el impacto de las decisiones económicas del Gobierno nacional sobre las provincias. Los dirigentes manifestaron preocupación por la reducción de recursos, las dificultades que atraviesan las familias y el deterioro de la actividad económica y el empleo.

Presupuesto 2027 y reclamos por los recursos para las provincias

En ese marco, plantearon la necesidad de garantizar el financiamiento de la obra pública y la infraestructura social. Entre las prioridades mencionadas estuvieron la mejora de las rutas nacionales, la construcción de viviendas y las obras necesarias para mitigar los efectos del fenómeno climático de El Niño.

Los referentes también reclamaron que se aseguren los recursos para las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad y que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

Para La Rioja, la discusión tiene especial relevancia por la incidencia de las partidas nacionales en las cuentas provinciales, la continuidad de las obras y la capacidad del Estado para sostener servicios e infraestructura. En ese escenario, Quintela compartió una mesa de discusión con otros gobernadores que buscan coordinar reclamos comunes ante la administración nacional.

El peronismo defendió las PASO y empezó a discutir el escenario electoral

La continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue otro de los puntos abordados durante la cumbre. Los principales referentes del peronismo expresaron su rechazo a la eliminación o suspensión del mecanismo electoral, una de las modificaciones impulsadas por el oficialismo.

Para los sectores que participaron del encuentro, las primarias constituyen una herramienta para que la ciudadanía intervenga en la selección de candidaturas y para resolver las diferencias internas de los partidos y las coaliciones.

El debate tiene una dimensión estratégica para el justicialismo, que deberá definir cómo ordenar sus distintas expresiones y seleccionar sus postulantes de cara a las elecciones de 2027. Una eventual eliminación de las PASO obligaría al espacio a evaluar mecanismos alternativos para resolver sus disputas internas.

De todos modos, los participantes evitaron presentar la reunión como una instancia de definición de candidaturas. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, sostuvo que el objetivo principal era consolidar la unidad y ampliar la convocatoria a otros sectores políticos.

Una mesa de diálogo para superar las diferencias internas

La presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner volvió a mostrar la intención de mantener abiertos los canales de diálogo entre los principales sectores del justicialismo, pese a las diferencias que persisten en torno a la conducción y al futuro del espacio.

Tras la reunión, los dirigentes plantearon la necesidad de ampliar las conversaciones hacia otras fuerzas políticas para construir un frente con una propuesta común. La intención es que la articulación no quede limitada a los acuerdos parlamentarios, sino que permita avanzar en una alternativa política y electoral para 2027.

Para Quintela, la participación en este tipo de encuentros representa una instancia de articulación con otros gobernadores y dirigentes nacionales en un momento en que el peronismo busca reconstruir consensos y definir una agenda compartida frente al Gobierno de Milei.

La cumbre dejó planteados dos desafíos para el espacio: traducir los acuerdos en posiciones comunes frente a las políticas nacionales y sostener la unidad más allá de las diferencias internas sobre el liderazgo y la estrategia electoral.