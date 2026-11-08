Quintela denunció que Milei busca aislar a La Rioja y advirtió por la crisis económica: "No perderemos la dignidad"

Tras la toma de juramento de su nuevo ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el gobernador Ricardo Quintela cruzó al gobierno de Javier Milei por la crisis económica y la asfixia financiera de las provincias. "Existe una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de aislar a la provincia de La Rioja", afirmó.

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Pese a ese escenario, aseguró que su gestión continuará buscando alternativas para sostener las políticas públicas y mantener su posición frente al Gobierno nacional. "No se va a perder nuestra dignidad en representación de la dignidad del pueblo de la provincia", expresó.

Quintela reconoció el impacto de las deudas en los salarios

El gobernador recordó que una parte importante de los trabajadores tiene comprometidos sus ingresos por obligaciones financieras y que el dinero restante no resulta suficiente para afrontar los gastos cotidianos.

"Nuestra gente está pasando por muchas dificultades", remarcó. Al describir el nivel de endeudamiento de las familias, utilizó una expresión que sintetizó su preocupación por el deterioro de los ingresos: "Cobran papeles porque tienen comprometido todo su salario".

Seguridad: defensa del diálogo y del derecho a manifestarse

Durante el acto, Quintela también se refirió al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y destacó la importancia de sostener una política de cercanía con la ciudadanía. En ese contexto, afirmó que La Rioja presenta condiciones favorables en comparación con otras jurisdicciones, aunque no acompañó esa valoración con estadísticas durante su discurso.

"La Rioja es la provincia más segura de la República Argentina", sostuvo el mandatario, que además defendió el derecho de los ciudadanos a expresar sus reclamos y cuestionó las respuestas represivas frente a las manifestaciones sociales. "No queremos nosotros represión para nuestra gente", expresó, al remarcar que las personas tienen derecho a movilizarse pacíficamente y presentar sus demandas ante las autoridades.

En esa línea, señaló que la gestión provincial buscará garantizar esos derechos y promover instancias de diálogo una vez que disminuyan las tensiones derivadas de los conflictos.

La llegada de Martín Yoma al Ministerio de Seguridad

En relación con la designación del nuevo funcionario, Quintela destacó la trayectoria judicial de Martín Yoma, su sensibilidad social y su experiencia en el acompañamiento de sectores vulnerables. También agradeció la tarea de Miguel Ángel Zárate, quien dejó el cargo para asumir como fiscal general.

El gobernador expresó su respaldo al flamante ministro y aseguró que acompañará las decisiones que se adopten en las áreas de seguridad, justicia y derechos humanos durante el período restante de su administración. Finalmente, hizo referencia a la etapa final de su gestión y señaló que resta aproximadamente un año para concluir el proceso de gobierno iniciado hace siete años.