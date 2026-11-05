Quintela cuestionó la nueva Ley Penal Juvenil: "Es inconsulta, autoritaria y criminaliza a los jóvenes"

En línea con las políticas políticas provinciales destinadas a generar espacios de participación y acompañamiento para las juventudes, el gobernador Ricardo Quintela salió al cruce con la nueva Ley Penal Juvenil. "Estamos transitando una nueva ley que fue inconsulta, autoritaria y que criminaliza a nuestras juventudes”, sostuvo a medios locales.

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Los dichos fueron en el marco de la visita a Casa de Gobierno a representantes de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, para analizar el impacto de la nueva legislación. “Estoy agradecido de que estén presentes aquí para poder debatir e instruirnos sobre esta situación atípica en la República Argentina, a partir de una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, con acompañamiento del Poder Legislativo, donde se criminaliza a nuestros adolescentes”, expresó Quintela.

En la charla, el gobernador destacó las políticas provinciales orientadas a la contención a través de diversas disciplinas deportivas, culturales y recreativas, las cuales cuentan con una alta participación de jóvenes en toda La Rioja. Insistió en que este tipo de gestiones ayuda a brindarle a los más jóvenes un marco de acompañamiento y escucha.

A su vez, enfatizó en la responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y la sociedad en la formación y protección de los adolescentes. "Los valores y principios son transmitidos muchas veces por los profesores de manera inconsciente; esa incorporación forma parte de la vida del joven", señaló el mandatario.

Además, remarcó el rol de las fuerzas de seguridad y el acompañamiento comunitario: "La Policía tiene que saber que los chicos se pueden equivocar, tiene que cuidarlos y protegerlos, y la comunidad nos tiene que ayudar".

Salud mental en infancias y adolescencias

El Gobierno de La Rioja, en línea con el fortalecimiento de la salud pública, inauguró en octubre un programa de actualización y capacitación en salud mental infantil y juvenil a través del Ministerio de Salud. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios y facilitar una atención integral y oportuna a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El trayecto formativo es impulsado por el Hospital de la Madre y el Niño de manera conjunta con la Fundación Centro de Terapias Cognitivas de La Rioja (CTC). El ciclo está destinado a profesionales de salud mental tanto del hospital central como de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los equipos de trabajo del interior provincial.

La propuesta consta de seis encuentros, en los cuales se brindarán herramientas clave sobre análisis de conducta, evaluación de riesgo, manejo de crisis y coordinación de derivaciones entre los centros de atención. Se hicieron dos encuentros en octubre y el resto se harán el 5, 11, 19 y 26 de noviembre.