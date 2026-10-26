Quintela celebró el triunfo de Lula en Brasil y destacó su impacto en la región: "Enfrentó todo el aparato de la ultraderecha"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó la importancia del resultado para la integración regional. A través de sus redes sociales, el mandatario vinculó la victoria del dirigente brasileño con la defensa de la justicia social, la inclusión y la soberanía.

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“Felicitaciones al querido compañero Lula por esta victoria histórica. Enfrentó todo el aparato de la ultraderecha y demostró que la voluntad popular siempre triunfa”, expresó Quintela. En su mensaje, el gobernador también destacó el significado político del resultado y contrapuso el proyecto de Lula con el avance de los sectores de ultraderecha.

"Un triunfo de la esperanza, el amor y la inclusión sobre el odio. Su proyecto de gobierno demuestra que con justicia social, trabajo y soberanía es posible cuidar y poner en el centro a todo el pueblo brasilero", sostuvo.

Quintela hizo hincapié en la importancia de fortalecer los vínculos entre los países de América Latina y expresó su expectativa de que el nuevo escenario contribuya al desarrollo conjunto de la región. "¡La Patria Grande abraza este camino de dignidad y desarrollo para la región!", concluyó.

Una elección histórica

Lula da Silva consolidó este domingo una de las gestas políticas más importantes al consagrarse ganador de la segunda vuelta electoral tras una importante remontada. Luego de quedar en desventaja frente al senador derechista Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el líder de 80 años demostró una enorme capacidad de movilización popular.

Con el respaldo decisivo de la juventud en las calles y la consolidación de un amplio frente democrático, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) revirtió la tendencia inicial y se adjudicó el 51.79% de los sufragios válidos (64,255,969 votos), convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en lograr dar vuelta un resultado en un balotaje.

El triunfo es visto por sus seguidores como una victoria de la esperanza y los derechos sociales frente al avance de la derecha en la región. En su discurso de victoria, un Lula fortalecido convocó a la pacificación y la unidad de Brasil, reafirmando su compromiso de gobernar con prioridad para los sectores más vulnerables y así consolidar su lugar dentro progresismo latinoamericano.

Quintela participó de la cumbre peronista para armar la estrategia rumbo a 2027

Quintela encabezó la semana pasada junto a los principales referentes del peronismo nacional un encuentro en la Casa de La Pampa con el objetivo de unificar criterios y delinear una estrategia política y parlamentaria frente a la gestión de Javier Milei. La cumbre contó con la presencia de figuras centrales del espacio como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, además de los mandatarios Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y dirigentes legislativos.

Durante las discusiones, la dirigencia fijó postura en defensa de las PASO frente a las reformas impulsadas por el oficialismo y comenzó a trazar una hoja de ruta con la mirada puesta en la reorganización interna del justicialismo de cara a los comicios presidenciales de 2027. Asimismo, la mesa de trabajo centró sus reclamos en el impacto que las políticas económicas del Gobierno nacional generan en las provincias.

Los mandatarios coincidieron en la urgencia de garantizar los fondos para la obra pública, la infraestructura social, el financiamiento universitario y la atención a la discapacidad. Para La Rioja y el resto de las jurisdicciones del interior, la articulación de este bloque de contención resulta clave para preservar el flujo de partidas presupuestarias esenciales: