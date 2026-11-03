Quintela busca alternativas para sostener a las PyMEs riojanas: "Defender el trabajo, la producción y el desarrollo"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo un encuentro con la economista e integrante de la dirección del Banco Ciudad, Delfina Rossi, para analizar propuestas que permitan mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), afectadas por el endeudamiento y las dificultades económicas nacionales para sostener sus actividades.

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La reunión tuvo como eje la búsqueda de herramientas para evitar el cierre de empresas y preservar las fuentes de trabajo en la provincia y el resto del país. Así el mandatario destacó la importancia de acompañar al sector productivo. "Defender a las PyMEs es defender el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestra provincia", sostuvo en su red social X.

A través de sus redes sociales, Quintela explicó que durante la reunión analizaron un mapa interactivo que Rossi y su equipo están desarrollando para reflejar la situación de endeudamiento de las empresas argentinas y las dificultades que atraviesan para mantener su actividad.

El diagnóstico compartido durante el encuentro puso el foco en el impacto de la situación económica sobre las pequeñas y medianas empresas, particularmente por las dificultades financieras que enfrentan y el riesgo de cierre de establecimientos con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

"Junto a la economista y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, y su equipo, analizamos el mapa interactivo que están desarrollando para reflejar la creciente situación de endeudamiento de las PyMEs en Argentina y las dificultades que enfrentan para sostener su actividad", señaló el gobernador.

Además de profundizar el relevamiento, ambos equipos intercambiaron experiencias y alternativas de políticas públicas que puedan contribuir a mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas.

Experiencias internacionales y propuestas productivas

Entre los modelos analizados, Quintela mencionó iniciativas impulsadas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que podrían servir como referencia para diseñar herramientas de asistencia y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

"Trabajamos juntos para profundizar este diagnóstico y avanzar en propuestas que permitan dar respuestas concretas. También intercambiamos experiencias, como la impulsada por el presidente Lula en Brasil, que pueden servir de referencia para pensar herramientas que aporten a la protección y crecimiento de los sectores productivos", expresó.

Finalmente, el gobernador planteó la necesidad de una intervención estatal que acompañe a las empresas y contribuya a sostener la actividad económica y el empleo. "Necesitamos políticas públicas a nivel nacional que acompañen a quienes producen, fortalezcan a nuestras PyMEs y permitan sostener cada fuente de trabajo", concluyó Quintela.