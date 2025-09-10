Impulso a las pymes: el Gobierno de Formosa capacitará a productores para fortalecer sus negocios con un taller gratuito

El Gobierno de Formosa impulsa espacios de formación para el sector privado, direccionados puntualmente para las pymes locales que podrán cursar una capacitación sobre registro de marcas, diseños y modelos industriales. Además, se darán conocimientos esenciales para resguardar la identidad comercial y proteger las innovaciones de empresas, profesionales y emprendedores formoseños.

El proyecto está integrado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, con la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) y el auspicio del Banco Formosa. El espacio de formación se realizará en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, el 17 de septiembre, de 16 a 18 horas.

Según indicaron desde la organización, se pretende que llegue al sector productivo de Formosa las herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual, además de los pasos para el registro de marcas, diseños industriales y las ventajas competitivas que esto otorga en el mercado actual.

Una capacitación necesaria para un mercado moderno

Se confirmó que varios especialistas en la materia serán los encargados de abordar temas clave. Entre ellos se destaca la importancia del registro de propiedad industrial, a cargo de la diseñadora industrial Alejandra Rumich; el marco legal de marcas y diseños industriales, por José Ferreyra; gestión para registrar una marca, por Yanina Estigarribia y Marcelo Gazarkevich; y, finalmente, casos reales: desafíos y éxitos en el registro de marcas, que será desarrollado por Giselle Antueno de “Punto Mueble” y Matías Predeira de “Pan de Casa”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el gerente de la ADE, Guillermo Arévalo, aseguró: "La propiedad intelectual es parte de los intangibles de la empresa, que abarca una marca, un diseño industrial, una invención o un modelo de utilidad. El 30% de los activos mundiales son intangibles: reputación, marca e imagen”.

Además, aseguró que la protección de marcas y diseños industriales es una herramienta "fundamental para que los emprendedores y empresas puedan consolidar su identidad y resguardar sus innovaciones", lo que se podría traducir en más y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.

El referente concluyó: “Proteger ideas y procesos significa trámites sencillos y de poco costo. Conocerlos y tomar conciencia de su importancia sobre las ganancias que puede redituar a una empresa, como sus efectos de marketing es el objetivo de este curso como así también fortalecer las capacidades del sector emprendedor y empresarial, fomentando la formalización y la competitividad en un entorno cada vez más desafiante”. Cabe señalar que la capacitación es gratuita y los interesados pueden inscribirse en el link oficial.