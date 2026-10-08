"El pueblo sabe lo que está viviendo": Insfrán apuntó contra las políticas libertarias y llamó a la unidad del peronismo para el 2027

En el marco del Día del Trabajador Vial y Día del Camino, el gobernador Gildo Insfrán respaldó el rol clave de los trabajadores de vialidad y se comprometió a "hacer todo lo posible para tener una fórmula que sea competitiva para el año que viene". En este sentido, apuntó contra el presidente Javier Milei por las "amenazas al pueblo argentino". "El pueblo sabe lo que está viviendo, tiene sus tiempos y no vas a ser más presidente", sostuvo en el acto en la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa.

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El mandatario provincial catalogó a la situación política actual como “compleja” y analizó el armado peronista de cara a las elecciones 2027. "En el Peronismo también tenemos los enemigos de adentro y afuera, pero créanme que soy optimista, que vamos a hacer todo lo posible para tener una fórmula que sea competitiva para el año que viene y vamos a retomar el Gobierno nacional”, garantizó.

“La unidad, organización y solidaridad tiene que ser la bandera de este momento para organizar un Peronismo competente para el 2027. Buscar fuerzas del campo nacional y popular y hacer un frente para tener un Gobierno del mismo tinte”, detalló.

Soberanía nacional

“Parece que el malvinero se dio cuenta que estaba meando fuera del tarro cuando, después del partido de la Selección con Inglaterra, mostraron la bandera ‘Las Malvinas son argentinas’”, sostuvo Insfrán. En ese sentido, el mandatario formoseño también denunció que la actual gestión nacional está “entregando nuestros ríos” y puso como ejemplo la situación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Señaló que en Santa Fe existen 20 puertos privados e internacionales y sólo tres argentinos, mientras que “no tenemos empresa fluvial ni mercante”.

“¿Para qué nos sirve tener nuestra hidrovía? ¿Para que los extranjeros utilicen para movilizar su riqueza? ¿Y nosotros aplaudir? Es lo único que nos resta. Ahora entregaron de nuevo por 30 años la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay”, cuestionó.

El gobernador también cuestionó las decisiones vinculadas con la soberanía territorial y apuntó contra el alcance que, según planteó, tuvieron las decisiones adoptadas a nivel nacional. “El Congreso no puede anular un Decreto de Necesidad y Urgencia donde Milei se puso todas las atribuciones habidas y por haber; y hoy, por instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las tierras se pueden vender al mejor postor del mundo, cualquiera, el que tiene plata viene y compra. La nacionalidad compramos con 250 mil dólares, el documento argentino”, esbozó.

El reclamo por los fondos para Vialidad

En otro tramo de su discurso, Insfrán destacó el rol de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y remarcó su importancia dentro del proyecto político del Modelo Formoseño. “Tiene que ver en todo lo que se hace”, señaló el gobernador al referirse a la institución, y ejemplificó con las tareas que debe realizar ante una inundación: “Viene la inundación, por ejemplo, y nos acordamos de Vialidad que tiene que estar con las máquinas”.

En ese marco, mencionó los “900 kilómetros de defensa” destinados a encauzar el agua que ingresa por el Pilcomayo en los 30 kilómetros que todavía permanecen en territorio formoseño, para que llegue al Bañado La Estrella y luego a la ruta N° 28.

Insfrán cuestionó el reparto del impuesto al combustible

El gobernador retomó también los conceptos expresados previamente por el ministro de Planificación, Daniel Malich, y se refirió al impuesto que se paga cada vez que una persona carga combustible. “Ese impuesto tiene que venir a las vialidades de todo el país, Formosa no recibe un peso, porque no está entre los gobernadores ‘dialoguistas’, para no decirles entreguistas”, aseguró.

En contraste con esa situación, Insfrán destacó que la Provincia pudo incorporar maquinaria pesada para fortalecer las tareas de Vialidad Provincial. Se trata de dos motoniveladoras, un camión, un tractor, una batea, una excavadora sobre oruga, un brazo largo para excavadora y una camioneta 4×4. Según explicó, los equipos serán destinados a “fortalecer los trabajos que realizan los distintos Distritos de Vialidad Provincial en todo el territorio”.

Al recordar los primeros años de Vialidad, sostuvo: “Cuando eso era Vialidad Nacional, no había máquinas pesadas, sino camineros que, en bicicleta, con una pala, limpiaban las alcantarillas de madera que había, no había caminos eran carreteras por donde transitaban los carros”. “Hoy, estamos ya en una etapa superadora a todo eso, pero tenemos que saber desde donde venimos para saber a dónde vamos”, agregó apostando a la Dirección de Vialidad Provincial.

Insfrán también recordó su vínculo con la institución desde su etapa como diputado. “Cuando piso esta casa me siento tan identificado con los trabajadores viales porque no solamente con ellos se mejoran los caminos sino también recuerdo cuando era diputado, en el 83, venia y recorría a la institución Vialidad porque tenía un departamento de mantenimiento y con ese departamento arreglábamos las escuelas”, sostuvo.