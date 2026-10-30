"Producir y defender el trabajo": Quintela encabezó la presentación del Plan de Minería No Metalífera para los Llanos Riojanos

El Gobierno de La Rioja presentó este viernes en Olta el Plan de Minería No Metalífera para los Llanos Riojanos, una iniciativa destinada a impulsar la actividad en los ocho departamentos de la región mediante la industrialización de los recursos, la capacitación de productores y la generación de oportunidades para empresas locales. El programa, enmarcado en el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, incluyó la firma de comodatos para la Planta de Corte La Aguadita y la Cantera El Elefante con empresarios riojanos.

{{{htmlAmp}}}

El acto se realizó a las 10 en el Centro Histórico Cultural de Olta, departamento General Belgrano, y fue encabezado por el gobernador Ricardo Quintela. Participaron intendentes de la región, legisladores, autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), representantes de cámaras sectoriales y productores mineros.

A través de sus redes sociales, el gobernador Ricardo Quintela publicó: "En Olta estamos dando un paso importante para el desarrollo productivo de los Llanos Riojanos. Presentamos el Plan de Minería No Metalífera, una iniciativa que busca transformar el potencial de nuestros recursos en nuevas oportunidades de trabajo, producción y crecimiento para los ocho departamentos de la región".

"Queremos una minería que genere valor en nuestra provincia, fortalezca a nuestros productores y PyMEs, capacite a nuestros trabajadores y cuide nuestros recursos naturales, especialmente el agua. Frente a un modelo nacional que paraliza la obra pública y abandona las economías regionales, nosotros elegimos planificar, producir y defender el trabajo riojano. Porque el desarrollo tiene que llegar a cada rincón de La Rioja", concluyó.

Los trabajos que se realizan en la región

El mandatario además compartió uno de los trabajos que se realizan en la zona, y detalló que el cuidado del agua y la prevención "son prioridades para el desarrollo". Así, Quintela explicó que a través del Ministerio de Agua y Energía se llevan adelante "trabajos de limpieza, dragado y acondicionamiento del cauce del río de Olta para fortalecer las defensas y reducir los riesgos ante las crecientes que podrían producirse por las lluvias previstas con el fenómeno de El Niño".

"Junto al Municipio de General Belgrano, trabajamos de manera articulada como parte de una planificación hídrica que contempla a todos los departamentos. En un contexto de recursos limitados, tenemos que establecer prioridades y destinarlos a lo verdaderamente importante, proteger la vida, cuidar a las familias y garantizar la infraestructura que las comunidades necesitan", concluyó en su cuenta personal de X.

La propuesta apuntó a fortalecer una actividad con presencia histórica en Los Llanos, vinculada principalmente con la extracción y producción de lajas, yeso y arcillas. El objetivo fue avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, con mayor formalización, incorporación de tecnología y agregado de valor en origen.

El plan se enmarcó en la estrategia minera provincial para el período 2026-2030 y fue impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, a cargo de Federico Bazán. La iniciativa buscó vincular el potencial geológico de la región con la generación de empleo y el crecimiento de las economías locales, incorporando criterios de cuidado ambiental.

Capacitación, relevamientos y articulación con los municipios

Uno de los componentes centrales del programa fue el relevamiento territorial y de mercados para identificar oportunidades productivas y determinar qué proyectos de pequeña y mediana escala podían desarrollarse en cada departamento.

Además, se planteó la implementación de programas de capacitación junto con el sistema universitario y técnico. Los contenidos previstos abarcaron gestión ambiental, seguridad e higiene, desarrollo de proveedores y aspectos legales y tributarios vinculados con la actividad minera.

La propuesta también contempló la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios, las cámaras sectoriales y las comunidades, con el propósito de establecer una agenda de trabajo que permitiera incorporar a productores y empresas de toda la región.

Desde el Ejecutivo destacaron que la minería no metalífera presenta características diferentes a los grandes emprendimientos metalíferos de la cordillera. Entre ellas, requiere inversiones iniciales menores y permite que pequeñas y medianas empresas participen de distintas etapas de la actividad.

Comodatos para una planta y una cantera

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la firma de los comodatos de la Planta de Corte La Aguadita y la Cantera El Elefante con empresarios riojanos.

La medida buscó facilitar la participación del sector privado local y transferir herramientas operativas para ampliar la capacidad productiva. La intención es que los recursos disponibles puedan transformarse en productos con mayor elaboración dentro de la provincia, en lugar de limitarse a la extracción de materias primas.

Durante el encuentro, el intendente de Olta, Juan Urbano, y el ministro Federico Bazán destacaron la importancia de fortalecer las condiciones de trabajo de los productores y brindarles herramientas para mejorar su capacidad competitiva. También participaron representantes del sector minero de Los Llanos, quienes expresaron el compromiso de acompañar el crecimiento de la actividad.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Ricardo Quintela, quien expuso los lineamientos del programa y la decisión provincial de impulsar el desarrollo de los recursos naturales con participación del Estado y del sector privado.