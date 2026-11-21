El Gobierno de La Rioja presentó en la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2027, el cual prevé gastos por $2.510.463 millones y recursos estimados en $2.533.912 millones, con un resultado financiero superavitario de $23.448 millones. Entre las inversiones figura la continuidad del Hospital Regional de Chilecito con una inversión superior a los $6.000 millones, la entrega de 500 casas y la construcción de 209 unidades habitacionales.

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La iniciativa se pensó siguiendo las proyecciones macroeconómicas fijadas por la Nación, las cuales prevén una suba de precios del 18% y un dólar oficial a $1.847,60. Frente a este panorama financiero, las autoridades provinciales advirtieron sobre un contexto de estrechez económica y criticaron el recorte de los fondos nacionales girados a La Rioja. Desde la Provincia reforzaron el reclamo a Nación por el equivalente al 1% de la coparticipación federal.

Política habitacional

Una de las proyecciones en el Presupuesto 2027 está vinculado a la entrega de viviendas. El objetivo está establecido en el capítulo de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. La meta también incorpora proyectos a mejorar las condiciones habitacionales vivienda ya habitadas que presentan problemas sanitarios, de higiene o hacinamiento.

Además, dentro del plan habitacional, se proyecta la construcción de 209 viviendas financiadas con fondos FONAVI. Por otra parte, se prevé avanzar con la construcción y terminación de viviendas urbanizadas en terrenos estatales, vinculadas principalmente a programas como Casa Propia-Construir Futuro y Procrear II, además de finalizar unidades correspondientes al programa Reconstruir.

Esquema de recursos y gastos

En materia de inversión, la Provincia sostuvo que la disponibilidad de recursos representa una limitación para la obra pública, lo que llevará a priorizar en 2027 los proyectos de mayor impacto, con especial atención a la infraestructura sanitaria, educativa, vial y de servicios básicos. La lista incluyen intervenciones en hospitales, centros de salud, escuelas, pavimentación y redes de infraestructura.

Del total de gastos previstos, $2,23 billones corresponden a gastos corrientes y $277.460 millones a gastos de capital. La mayor asignación está destinada a Servicios Sociales, con $1,247 billones, seguida por Administración Gubernamental, que concentra $940.866 millones. Posteriormente figuran los Servicios Económicos, con $157.072 millones; Servicios de Seguridad, con $154.339 millones; y Deuda Pública, con $10.763 millones.

En relación al capítulo financiero, el texto establece un monto nominal de hasta $224.000 millones para la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. Además, deja asentado que el Ejecutivo deberá realizar operaciones de crédito público por hasta $60.000 millones para asistir a distintos sectores de la economía provincial y financiar obras de infraestructura. Se trata de una autorización independiente de los $224.000 millones.