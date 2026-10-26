Presupuesto 2027: La Rioja define sus prioridades en medio de la disputa por los fondos nacionales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se prepara para una nueva discusión presupuestaria en la Legislatura provincial. El proyecto de Presupuesto 2027 podría ingresar en la próxima sesión y permitirá conocer cómo prevé distribuir los recursos el Ejecutivo riojano, en un contexto marcado por los reclamos a Nación por los fondos que la Provincia considera adeudados.

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Mientras se esperan los detalles de la nueva iniciativa, el presupuesto vigente permite dimensionar los recursos que administra la Provincia y sus principales gastos. La Ley 10.850, correspondiente al ejercicio 2026, autorizó erogaciones por $1.832.020 millones y estimó ingresos por $1.837.272 millones, con un superávit presupuestario previsto de $5.252 millones.

La discusión también estará atravesada por las proyecciones del Presupuesto Nacional 2027 y su posible impacto en las cuentas riojanas, el financiamiento de la obra pública y la capacidad del Estado provincial para sostener sus políticas.

Cómo se distribuyeron los recursos de La Rioja

Según la ley vigente, Servicios Sociales concentró la mayor parte del gasto presupuestado, con $958.762 millones, equivalentes al 52,3% del total. Dentro de esta finalidad se incluyen distintas áreas, como Salud y Educación, aunque el monto global no permite establecer cuánto dinero se asignó específicamente a cada una.

En segundo lugar quedó Administración Gubernamental, con $649.719 millones, alrededor del 35,5% del presupuesto. Por su parte, Servicios de Seguridad recibió una previsión de $118.292 millones, mientras que Servicios Económicos contó con $99.844 millones. Para Deuda Pública se asignaron aproximadamente $5.401 millones.

La distribución ofrece una referencia para analizar las prioridades presupuestarias del Gobierno provincial, aunque los montos corresponden a las autorizaciones de gasto y no necesariamente a los desembolsos efectivamente realizados durante el año.

Con la presentación del nuevo proyecto, uno de los puntos centrales será conocer si se modifican los porcentajes destinados a cada finalidad y qué previsiones establece la administración de Quintela para las áreas sociales, la seguridad y el desarrollo económico.

El peso de la inversión pública en el presupuesto

Otra de las variables que estará bajo análisis es la relación entre los gastos corrientes y los gastos de capital. En el presupuesto de 2026, los gastos corrientes fueron estimados en aproximadamente $1,707 billones, mientras que los gastos de capital alcanzaron los $124.919 millones.

En términos proporcionales, los gastos corrientes representaron cerca del 93,2% del total y los de capital, alrededor del 6,8%. Esta clasificación permite observar el peso relativo de ambas categorías, aunque los gastos corrientes no corresponden exclusivamente a salarios ni los gastos de capital se destinan únicamente a obras públicas.

La composición del próximo presupuesto permitirá evaluar qué margen prevé el Gobierno riojano para sostener o ampliar la inversión, en particular en infraestructura, viviendas y obras vinculadas con los servicios esenciales.

Los fondos nacionales, otro eje de la discusión

La proyección de los ingresos será otro aspecto clave. Para el ejercicio 2026, La Rioja estimó recursos corrientes por $1.795.501 millones y recursos de capital por $41.771 millones, hasta alcanzar un total de $1.837.272 millones.

En la elaboración de las nuevas cuentas, será importante conocer qué previsiones incorpora el Gobierno sobre la recaudación provincial y los recursos provenientes de Nación. Las definiciones del presupuesto nacional y las transferencias a las jurisdicciones pueden tener consecuencias sobre la planificación financiera de La Rioja.

En ese contexto, también seguirá presente el reclamo provincial por los fondos extracoparticipables, una de las discusiones que enfrenta a la administración riojana con el Gobierno nacional. La disponibilidad de esos recursos es relevante para las cuentas provinciales y para la planificación de políticas públicas e infraestructura.

Qué se espera del Presupuesto 2027

Cuando el proyecto ingrese formalmente a la Legislatura, los diputados deberán analizar el volumen total de gastos e ingresos, la distribución de las partidas y las previsiones de financiamiento. También será necesario observar qué recursos se contemplan para Salud, Educación y Seguridad, así como las herramientas previstas para administrar y modificar las partidas durante el ejercicio.

La discusión presupuestaria permitirá conocer cómo proyecta Quintela administrar los recursos provinciales durante 2027 y qué margen tendrá para sostener sus políticas en un contexto económico condicionado también por las decisiones nacionales.