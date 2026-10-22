"El presidente no ve la realidad": desde Formosa apuntaron contra Milei por sus dichos sobre la crisis económica

El rumbo económico implementado por el Gobierno nacional continúa generando fuertes cruces con las administraciones provinciales. En las últimas horas, desde el Gobierno de Formosa salieron a cuestionar duramente la gestión de Javier Milei, advirtiendo sobre la situación actual que atraviesan las familias por el impacto social de la recesión y el creciente endeudamiento frente a la caída sostenida del consumo.

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El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas formoseño, Jorge Ibáñez, en diálogo con AGENFOR, analizó a situación macroeconómica del país y se refirió a la desconexión del Ejecutivo con las dificultades cotidianas de la ciudadanía. El funcionario señaló que el Gobierno nacional opera bajo una concepción ideológica que desatiende el malestar social y minimiza las consecuencias de la crisis.

“Es una ideología donde piensan que es mentira que no se llega a fin de mes porque él no ve los muertos en la calle y entonces solo es un invento de la oposición”, sostuvo el ministro, remarcando que una de las evidencias más claras de este escenario es el nivel al que recurren las familias para subsistir: “Nadie en la familia se endeuda para comprar dólares o euros, se endeudan para comer”.

Ajuste, coparticipación y fondos previsionales

En esa línea, el ministro profundizó sobre las consecuencias del modelo libertario y advirtió que el achicamiento del Estado recae directamente sobre los sectores más vulnerables, paralizando la obra pública y desfinanciando áreas esenciales como la salud, la educación, las universidades y las políticas de asistencia a la discapacidad.

Para Ibáñez, la búsqueda de superávit fiscal que pregona la Nación se sostiene mediante un ajuste que asfixia a las provincias y destruye el entramado productivo: “Ningún país del mundo se desarrolla si no tiene la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social”, enfatizó, y alertó sobre la constante caída de los recursos coparticipables debido a la parálisis del consumo interno.

Asimismo, el funcionario formoseño denunció el incumplimiento sistemático de normativas vigentes por parte de la Casa Rosada, reclamando la transferencia de los fondos previsionales correspondientes a las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas a la Nación y los recursos destinados a la prevención y asistencia ante emergencias climáticas. “Vamos a seguir peleando y luchando por los recursos que le corresponden a la provincia de Formosa; no son inventos, le corresponden”, concluyó.