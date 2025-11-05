La redada policial más mortífera de Brasil pone a Lula en un aprieto político

Vista desde un dron de una favela en el complejo de favelas de Penha, donde se ejecutó la operación de seguridad más mortífera de la historia moderna de Brasil

IRO/BRASILIA, 5 nov (Reuters) -La operación policial más mortífera de la historia de Brasil dejó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva atónito y luchando por gestionar las consecuencias políticas, mientras intenta conciliar la preocupación por las violaciones de DDHH con el creciente apoyo público a la represión de la delincuencia.

Esta división subraya un desafío más amplio al que se enfrenta Lula, que espera presentarse a la reelección el año que viene y ha dedicado su capital político a una "transformación ecológica" de la economía brasileña, culminada por la conferencia de la ONU sobre el clima COP30 que comienza esta semana, mientras que la mayoría de los brasileños están más preocupados por la seguridad pública.

La redada de estilo militar del 28 de octubre en Río de Janeiro se saldó con al menos 121 muertos, entre ellos cuatro policías. El nivel de violencia suscitó una enérgica condena por parte de funcionarios de las Naciones Unidas, que pidieron una investigación rápida e independiente de los posibles homicidios ilegítimos.

Desde entonces, activistas han organizado protestas en Río mientras se siguen identificando los cadáveres.

Lula criticó la redada durante su comparecencia el martes en la COP30 en Belén, calificándola de "desastrosa". "La orden del juez era que se cumplieran órdenes de arresto, no una matanza masiva", dijo. "Y, sin embargo, hubo un asesinato en masa".

Al parecer, Lula no tuvo noticia previa de la redada, y regresaba de Malasia en un avión sin acceso a Internet cuando se produjo. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, su administración "caminando sobre cáscaras de huevo", según una fuente dentro del palacio presidencial.

"El gobierno no puede responsabilizarse de esto, pero tampoco puede apoyar esa masacre", dijo una segunda fuente.

En un informe al Tribunal Supremo, el gobierno del estado de Río defendió la operación, afirmando que las fuerzas de seguridad utilizaron una "fuerza proporcional" y que "no se registraron muertes de personas ajenas a la organización narcoterrorista", lo que sugiere que las acciones policiales tenían un objetivo.

APOYO A LA ACCIÓN POLICIAL

A pesar de la brutalidad de la operación, nuevos sondeos sugieren un amplio apoyo nacional a la acción policial.

Una encuesta nacional realizada por AtlasIntel y publicada el viernes mostraba que el 55% de los brasileños apoyaba la operación policial, porcentaje que ascendía al 62% entre los residentes en el estado de Río. Los resultados pusieron de relieve los retos políticos a los que se enfrenta el presidente de izquierda, cuya administración ha tenido dificultades para responder a las demandas de los votantes de políticas de seguridad más estrictas.

"Un buen delincuente es un delincuente muerto", dijo el residente de Río Adeilton da Silveira, de 65 años, que trabaja como portero en la zona de Copacabana. "Si hicieran algo así todas las semanas, los delincuentes se asustarían".

La derecha política brasileña ha sacado partido del incidente. El gobernador de Río, Claudio Castro, un aliado conservador del expresidente Jair Bolsonaro que ordenó la operación, ganó 10 puntos porcentuales en los índices de aprobación tras la operación, mostró el domingo una encuesta separada de Genial/Quaest.

Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal, también apoya a Castro. En una entrevista, dijo que es sorprendente que el crimen organizado no sólo se haya apoderado de Río de Janeiro, sino que también se haya extendido a otras grandes ciudades y capitales de estado de todo Brasil, a pesar de que el país produce muy pocas drogas y no fabrica armamento pesado.

Analistas políticos y políticos de derecha establecen paralelismos con la popularidad de las políticas antipandillas del presidente Nayib Bukele, que restringen el debido proceso en El Salvador.

"La experiencia de El Salvador demuestra que un cambio significativo es posible, pero depende de tener un gobierno dispuesto a actuar", dijo el gobernador conservador de Minas Gerais, Romeu Zema, en una entrevista con Reuters el lunes.

Zema dijo que él y otros cinco gobernadores se reunieron con Castro dos días después de la operación para felicitarle a él y a las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro, y afirmó que los que murieron "tuvieron la oportunidad de rendirse, de entregarse, y sólo los que no quisieron no lo hicieron".

TEMORES DE MÁS VIOLENCIA

A pesar de que Castro calificó la redada de triunfo, la encuesta de Genial/Quaest sugiere que la operación no contribuyó a tranquilizar a la población, ya que la mayoría de los habitantes de Río de Janeiro declararon sentirse menos seguros.

"La consecuencia es más violencia", afirmó Paulo Henrique Machado Cruz, carioca de 54 años y encargado de un aparcamiento. "No se resuelve el problema, sólo se empeora. Traumatizas a la comunidad, asustas a los niños, destruyes familias".

El Tribunal Supremo de Brasil podría responder a las demandas de los políticos de izquierda de investigar la violencia policial de Río, lo que también podría desencadenar una investigación federal.

Fuentes próximas a Lula temen que el incidente pueda socavar su reciente ascenso en las encuestas de cara a las elecciones de 2026, y es probable que las repercusiones continúen a medida que se desarrollen las investigaciones.

El índice de aprobación del gobierno de Lula subió al 33% en septiembre, el más alto de este año, mientras que la desaprobación cayó al 38%, según la última encuesta de Datafolha.

El lunes, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes viajó a Río para encabezar una reunión de alto nivel sobre la operación policial, a la que se sumaron el gobernador Castro, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y representantes de las fiscalías y las defensorías.

Moraes está supervisando un caso judicial histórico en el Tribunal Supremo Federal de Brasil que cuestiona el uso de la fuerza por parte de la policía de Río en las favelas.

