El desafiante expresidente francés Sarkozy iniciará su condena a cinco años de cárcel

El expresidente francés Sarkozy en París la víspera del inicio de su condena a cinco años de cárcel

21 oct (Reuters) -El expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el martes para cumplir una condena de cinco años por conspirar para recaudar fondos de campaña procedentes de Libia, en una sorprendente caída de un líder conocido en su día por su fanfarronería y su gusto por los focos mundiales.

Sarkozy, que fue presidente conservador de Francia entre 2007 y 2012, se convertirá en el primer exdirigente francés encarcelado desde el colaborador nazi Philippe Petain tras la Segunda Guerra Mundial.

"No tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso ante las puertas de La Santé", dijo Sarkozy al diario La Tribune Dimanche antes de su encarcelamiento.

Sébastien Cauwel, director de la prisión parisina de La Santé, donde Sarkozy será encarcelado, ha declarado que el expresidente estará aislado.

"Podrá acceder al patio de ejercicios, solo, dos veces al día, tendrá acceso a una sala de actividades mientras esté solo y estará solo cuando esté dentro de su celda", dijo Cauwel a RTL Radio.

ACCESO A TELEVISIÓN, TELÉFONO FIJO Y DUCHA PRIVADA

La condena pone fin a años de batallas legales por las acusaciones de que su campaña de 2007 recibió millones en efectivo del líder libio Muamar Gadafi, que más tarde fue derrocado y asesinado durante las revueltas de la Primavera Árabe.

Aunque Sarkozy fue declarado culpable de conspirar con estrechos colaboradores para orquestar el plan, fue absuelto de recibir o utilizar personalmente los fondos.

Sarkozy ha negado sistemáticamente haber actuado mal y ha calificado el caso de motivación política, afirmando que los jueces pretendían humillarle. Ha recurrido, pero la naturaleza de su condena le obliga a ingresar en prisión mientras se resuelve el proceso de apelación.

El expresidente ya ha sido condenado en otro caso de corrupción, en el que se le declaró culpable de intentar obtener información confidencial de un juez a cambio de favores profesionales, cumpliendo esa condena llevando una etiqueta electrónica alrededor del tobillo.

El módulo de aislamiento de Sarkozy en la prisión parisina de La Santé, que en el pasado albergó al militante izquierdista Carlos el Chacal y al dirigente panameño Manuel Noriega, se caracteriza por alojar a los reclusos en celdas individuales y mantenerlos separados durante las actividades al aire libre por razones de seguridad.

Las condiciones son similares a las del resto de la prisión: las celdas miden entre 9 y 12 metros cuadrados y, tras las reformas, ahora incluyen duchas privadas.

Sarkozy tendrá acceso a una televisión, por una cuota mensual de 14 euros (16 dólares), y a un teléfono fijo.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters