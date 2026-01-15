Critican las leyes australianas sobre el discurso de odio y las armas tras la matanza de Sídney

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante una rueda de prensa, tras el tiroteo masivo mortal durante una celebración de Jánuca en Bondi Beach, en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia

‍Las leyes sobre la incitación al odio y el control de armas propuestas por el Gobierno australiano tras la matanza de la playa ‍de Bondi fueron criticadas el ⁠jueves por los partidos conservadores de la oposición y los Verdes, lo que pone en duda que puedan aprobarse.

El primer ministro, Anthony Albanese, ha convocado al Parlamento tras su descanso estival para que se reúna el próximo lunes y martes con la esperanza de que se vote un proyecto de ley combinado que autorice la recompra de armas y reduce los requisitos para los enjuiciamientos por discursos de odio.

Albanese fue criticado por no haber actuado con suficiente rapidez al anunciar ‌una investigación pública sobre la masacre de Bondi, pero ahora ⁠ha sido criticado por precipitarse con una ⁠legislación compleja.

El jueves, la líder del Partido Liberal, Sussan Ley, que anteriormente había pedido a Albanese a actuar con rapidez, dijo que el proyecto de ley era "insalvable" ‍después de que destacados parlamentarios conservadores dijeran que amenazaba la libertad de expresión. Ley instó a Albanese a dar más ⁠tiempo para estudiar nuevas leyes.

El tiroteo ‌del 14 de diciembre en Sídney, en el que murieron 15 personas en una celebración de Janucá, provocó llamamientos en todo el país para hacer frente al antisemitismo. La policía afirma que los presuntos autores de los disparos se inspiraron en el grupo miliciano Estado Islámico.

Ley criticó el proyecto de ‌ley por ‌no dirigirse contra "la predicación del odio extremista islámico radical sin atentar contra la libertad de expresión".

El proyecto de ley exime a los predicadores que citan o discuten textos religiosos, lo que, según el Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, podría suponer un resquicio legal que ​permitiera el antisemitismo.

El Partido Nacional, que se asocia con los liberales en la oposición, criticó al Gobierno por combinar medidas sobre el control de armas, a las que se opone, y sobre el discurso de odio en el mismo proyecto de ley.

"Este debería haber sido un momento de unidad nacional", dijo Albanese en una entrevista radiofónica concedida el jueves a la Australian Broadcasting Corporation. El Gobierno está dispuesto ‍a considerar enmiendas al proyecto de ley, añadió.

Los laboristas tienen mayoría en la Cámara Baja y negocian con los Verdes el apoyo al proyecto en el Senado.

Los Verdes dijeron el jueves que no apoyarían el proyecto por su preocupación por el impacto en las protestas políticas y los cambios en la ley de inmigración.

La ​líder de los Verdes, Larissa Water, dijo que el partido también quiere que la protección contra los discursos de odio se amplíe más allá de la raza para ​incluir la islamofobia.

"Tenemos que asegurarnos de que estas leyes no puedan utilizarse como arma para reprimir protestas políticas legítimas. Los laboristas deben dejar claro ⁠que las críticas a las acciones de Israel, al igual que las de Rusia, China o Australia, no serán criminalizadas", dijo.

