Tras la condena a CFK, Quintela se refirió al futuro del peronismo: "Tenemos que generar una mesa de conducción"

Luego de que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado el fallo de la Cámara Federal de Casación y se condenara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y con la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos, distintas figuras del peronismo mostraron su rechazo a esta proscripción por parte del Poder Judicial, hacia la principal fuerza opositora del actual Gobierno nacional. En este marco, una de las figuras destacadas de la política en alzar su voz fue el gobernador Ricardo Quintela, quien mostró su apoyo a la dos veces presidenta de la Nación y reflexionó sobre la situación política actual.

En una entrevista exclusiva con El Destape, el primer mandatario riojano aseguró que la masiva convocatoria fue "una reacción natural en todo el país, de toda una estructura militante del movimiento nacional justicialista", en oposición a las "contradicciones de un Estado que tiene a la Justicia como su brazo ejecutor".

"Nuestra Justicia tiene un sistema monárquico, que algún día hay que discutirlo. La Justicia tiene que actuar conforme al derecho y no conforme a los determinados intereses de quienes nosotros consideramos que son sus mentores y sus patrones", agregó Quintela.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras el fallo a CFK

Con respecto al rumbo que tomará el peronismo a raíz de este fallo, el riojano aseguró que esta situación debería ayudar a fortalecer al Partido Justicialista con el movimiento peronista en su conjunto: "Tenemos que abrir las puertas a todos los compañeros y tenemos que generar una mesa de conducción transitoria que pueda conducir este proceso sin Cristina físicamente, pero sí intelectualmente y a través de distintos compañeros".

"Queremos una Argentina en crecimiento, con desarrollo, una Argentina de buenos salarios para los docentes, de buenos salarios para el sector de la salud, una Argentina que recupere a sus integrantes del CONICET, una Argentina que genere oportunidades y posibilidades para todos los argentinos, que es muy importante para nosotros", sentenció el mandatario.

La unión de los gobernadores

Con respecto al rol de los mandatarios provinciales frente a este ataque al sistema democrático por parte del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, Quintela consideró fundamental la participación del resto de los gobernadores para defender la soberanía: "Tenemos que convocar a todos, no tenemos que radicalizar la propuesta, tenemos que tener una propuesta amplia".

En este marco, consideró que en esta época "la gente está desilusionada de todos", por lo que el peronismo se ve en la obligación de generar un espacio y una propuesta que vuelva a generar empatía con el electorado: "Que el pueblo vuelva a tener por lo menos la ilusión de que hay un conjunto de hombres y mujeres que pueden desarrollar una política y un país diferente al que estamos viviendo".

En la reciente reunión que tuvo el gobernador con sus compañeros en el CFI, consideró que el común denominador que los une a todos "es la situación de asfixia que tienen todas las provincias". Bajo esta línea, consideró que los gobernadores en su conjunto están preocupados por la situación a nivel social: "No hay un programa del gobierno que apunte a desarrollar distintas economías en las provincias. El presidente debe entender que él es responsable y debe gobernar para 50 millones de argentinos, para 23 provincias argentinas, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no, ¿para qué está un presidente?¿Para qué la gente elige un presidente?".

Las políticas del Gobierno provincial

Cabe destacar que la provincia mantiene sus políticas sociales para garantizar derechos en toda la población, a contramano del Plan Nacional. En ese sentido, Quintela aseguró que debieron suspender "todo tipo de eventos a los efectos de garantizar el pago de los salarios, el pago del aguinaldo y la posibilidad de un aumento de sueldo a partir del mes de julio".

"Las provincias estamos afligidas porque no tenemos los recursos para mantener la calidad de los servicios que veníamos manteniendo. No podemos comprar ambulancias, no podemos comprar móviles, no podemos comprar equipamiento para el servicio educativo, para el servicio sanitario y renovar los equipamientos que están obsoletos. Con todo eso que estaba naturalizado en cada uno de los servicios hoy en día tenemos dificultades para poder cubrir, y así los servicios se van deteriorando", agregó el mandatario.

Por último, consideró que desde la oposición deben diagramar un plan para "ampliar la base productiva, tener una relación de cercanía con los sectores más importantes de la economía de la República Argentina como el sector agropecuario y el sector industrial". "Esto permitirá la generación de puestos de trabajo, no la pérdida de puestos de trabajo como hasta ahora. Y la defensa irrestricta de lo argentino, y entre eso, está la defensa de la industria nacional", concluyó el mandatario riojano.