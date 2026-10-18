Pese a la caída real del 21,17% en la coparticipación federal, Formosa impulsa la actividad con fondos propios

Hasta septiembre, Formosa acumuló una caída real del 21,17% en las transferencias automáticas por coparticipación federal, según un informe de la consultora Politiké. El retroceso alcanzó a todas las provincias y expone las restricciones que enfrentan las administraciones para financiar sus obligaciones con menores ingresos provenientes de la Nación.

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De acuerdo con el relevamiento, las caídas reales acumuladas oscilaron entre el 19,9% y el 27,64%, sin excepciones entre las jurisdicciones. El escenario refleja una menor disponibilidad de fondos de origen nacional para las administraciones provinciales, en un contexto de desaceleración de la recaudación de los principales tributos coparticipables.

Politiké vinculó la caída de las transferencias con el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, dos de los principales tributos que integran la masa coparticipable. La evolución de esos ingresos repercute directamente en los recursos que la Nación distribuye entre las provincias.

Menos recaudación y mayores restricciones financieras

La disminución real implica que los fondos transferidos pierden capacidad de compra frente a los precios. De esta manera, las administraciones provinciales deben afrontar sus obligaciones presupuestarias con recursos que resultan insuficientes para sostener el mismo nivel de gastos que en períodos anteriores.

En Formosa, el retroceso del 21,17% plantea un desafío para la gestión de Gildo Insfrán, que debe sostener el funcionamiento del Estado y cubrir sus compromisos con menores ingresos nacionales en términos reales.

Formosa mantiene superávit fiscal y bajo endeudamiento

Ante la paralización del financiamiento del Estado nacional, la provincia recurrió a sus reservas financieras para dar continuidad a la ejecución de proyectos de infraestructura clave, lo que convirtió al ahorro fiscal previo en la herramienta central para mantener activas las obras públicas esenciales para el desarrollo territorial.

Un informe fue elaborado por la misma consultora en octubre de 2026, que utilizó como base los datos oficiales presentados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía de la Nación, destacó el uso estratégico de los recursos propios le permitió a Formosa sostener un nivel de inversión en obra pública per cápita que triplicó el promedio nacional en las últimas dos décadas.

En el ámbito social y educativo, el Gobierno provincial respaldó con presupuesto propio partidas clave del sistema de enseñanza en un contexto de fuertes restricciones de fondos federales. Entre estos desembolsos locales destacan el pago del incentivo y la conectividad docente, la asistencia a los comedores escolares y la cobertura del área de salud, cuya participación presupuestaria casi se duplicó en los últimos veinte años para garantizar la atención sanitaria pública.

Esta capacidad de financiamiento con fondos provinciales se sostuvo gracias a 22 años de superávit fiscal consecutivo y un promedio de ahorro del 17% de los ingresos corrientes. La solidez en el manejo de las cuentas públicas no solo permitió reducir la deuda provincial al 1,6% de sus recursos, frente al 31,2% del promedio del resto de las jurisdicciones, sino también garantizar aumentos salariales por encima de la inflación para los trabajadores estatales y respaldar el régimen previsional del 82% móvil para los jubilados.