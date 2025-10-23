Un dron ruso mata a dos periodistas ucranianos, Zelenski condena a Rusia

Un coche destruido alcanzado por un dron ruso, donde, según el gobierno local, murieron dos periodistas del canal de televisión ucraniano "Freedom", Olena Hubanova y Yevhen Karmazin, en la ciudad de Kramatorsk, Ucrania

t (Reuters) -Un dron ruso mató el jueves a dos periodistas ucranianos en la ciudad oriental de Kramatorsk, un ataque que ha condenado el presidente Volodímir Zelenski y que ha sido calificado de crimen de guerra por el defensor del pueblo ucraniano.

El gobernador de la región de Donetsk, Vadim Filashkin, identificó a los periodistas como Olena Hubanova y Yevhen Karmazin, del canal de televisión ucraniano Freedom, financiado por el Estado. El canal, que emite en ruso, confirmó sus muertes y dijo que se encontraban en un coche en una gasolinera en el momento del ataque.

Filashkin dijo que fueron alcanzados por un Lancet, un costoso y potente dron utilizado a menudo contra tanques y vehículos blindados.

"Esta tragedia es una prueba más de los crímenes de guerra sistemáticos de Rusia contra civiles", escribió en Telegram el defensor de los derechos humanos Dmitro Lubinets.

La fiscalía general ha declarado que un compañero de los dos periodistas también resultó herido y que ha abierto una investigación por crímenes de guerra. La fiscalía publicó una foto de un coche rojo destrozado y una imagen de dos chalecos antibalas con la inscripción "prensa" en el maletero.

Según Zelenski, Rusia ha matado a 135 representantes de los medios de comunicación durante la guerra en Ucrania. No precisó cuántos de ellos eran periodistas.

"No se trata de accidentes o errores, sino de una estrategia deliberada de Rusia para silenciar todas las voces independientes que informan sobre los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania", escribió Zelenski en la red social X.

Rusia no se pronunció inmediatamente sobre sus declaraciones, ni sobre las de Lubinets.

Con información de Reuters