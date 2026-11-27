La provincia de Buenos Aires lanzó una nueva licitación para construir una presa de regulación sobre el arroyo Pergamino, una obra destinada a reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad. El proyecto cuenta con una inversión provincial estimada de $71.320 millones y beneficiará a más de 115.000 personas, según informó el Gobierno bonaerense.

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La intervención busca retener y regular las crecidas extraordinarias para disminuir el caudal que llega al área urbana durante las lluvias intensas. También contempla obras viales, un puente y defensas para el barrio Chacras de Pergamino.

El llamado a licitación fue publicado a través de la Resolución N.º 866 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Se trata de un nuevo proceso para concretar una obra que había sido licitada originalmente en 2018, pero que atravesó dificultades vinculadas con los terrenos y la ejecución del contrato.

Tras regularizar las parcelas afectadas y actualizar el proyecto, la Provincia decidió avanzar con recursos propios. La obra todavía debe atravesar el proceso de contratación antes de comenzar su construcción.

Cómo será la presa

La presa estará ubicada a unos cinco kilómetros aguas arriba de la ciudad y tendrá una longitud de 6.696 metros y una altura máxima de 16,20 metros. Será construida con materiales sueltos y contará con estructuras para regular y restituir los caudales del arroyo.

El proyecto ejecutivo incorporó estudios hidrológicos e hidráulicos realizados junto al Instituto Nacional del Agua (INA). Su objetivo es reducir la frecuencia y el impacto de las inundaciones, sin eliminar por completo el riesgo.

Según explicó la Provincia, durante las precipitaciones intensas el sistema permitirá retener parte del agua y regular su llegada a la zona urbana. De esa manera, se busca proteger a la población, los bienes y las actividades productivas de Pergamino.

La intervención incluirá además el alteo de 2.226 metros de la ruta nacional 178 y la construcción de un puente sobre el arroyo El Botija. Para el barrio Chacras de Pergamino se prevé un terraplén de defensa acompañado por obras de drenaje pluvial.

El proyecto también contempla sistemas de monitoreo y control para supervisar de forma permanente el comportamiento y la seguridad de la presa una vez construida.

Un proyecto con demoras

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, señaló que la nueva licitación se realiza después de resolver las dificultades que impedían avanzar con el plan original.

“Se trata de una obra estratégica: se había licitado con errores graves en 2018, sin prever la expropiación de los terrenos, lo que hizo caer el financiamiento internacional previsto. Trabajamos seriamente, actualizamos el proyecto y hoy estamos lanzando una nueva licitación con fondos propios”, afirmó.

Según detalló la Provincia, cuando se licitó la obra en 2018 no se habían gestionado los permisos de acceso a los terrenos privados ni iniciado los trámites expropiatorios. A partir de 2020 se avanzó con esas gestiones hasta tomar posesión de las parcelas afectadas.

La obra tuvo un reinicio formal en octubre de 2022. Sin embargo, el Gobierno bonaerense indicó que la empresa contratista incumplió obligaciones, entre ellas la presentación del proyecto ejecutivo y de un plan de trabajos actualizado. Por ese motivo, el Ministerio finalizó unilateralmente el contrato y tomó posesión de la obra en marzo de 2024.

El financiamiento previsto originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se destinó a otras intervenciones. La Provincia explicó que los plazos del crédito no eran compatibles con una nueva licitación y la posterior construcción de la presa.

Katopodis sostuvo que la obra “va a llevar tranquilidad a más de 115.000 vecinos y vecinas ante los eventos climáticos cada vez más extremos” y que también protegerá el trabajo y la producción regional. La iniciativa integra el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades de la Provincia, que contempla una cartera plurianual de 139 intervenciones y siete estudios para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos.