El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, un corredor que conecta los municipios de Merlo y Morón. Los trabajos se desarrollan sobre una extensión de siete kilómetros, entre las rutas provinciales 21 y 17, y buscan mejorar las condiciones de circulación, la conectividad y la seguridad vial en la zona.

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La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Dirección de Vialidad de la provincia, consiste en la construcción de una doble calzada con calles colectoras para ampliar la capacidad de circulación y agilizar el tránsito.

El proyecto también incluye la instalación de ordenadores viales en las intersecciones con el fin de organizar los cruces y reforzar la seguridad de los conductores. En cuanto al avance de las tareas, las cuadrillas trabajan actualmente sobre la calzada principal, mientras que las obras en las colectoras y gran parte del nuevo sistema de iluminación ya se encuentran finalizados.

Más infraestructura para mejorar la circulación

La intervención también contempla mejoras específicas destinadas al transporte público de pasajeros, entre las que se destacan la construcción de dársenas y la instalación de nuevos refugios. Con estas tareas se busca acondicionar tanto los espacios de espera como las zonas de ascenso y descenso, brindando mayor comodidad y seguridad a los usuarios a lo largo de la traza.

En paralelo, el proyecto incorpora un nuevo sistema de desagüe hidráulico, acompañado por trabajos de señalización vertical, demarcación horizontal y la colocación de cruces semaforizados para vehículos y peatones en distintos puntos del trazado.

Estas obras complementarias apuntan a optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, ordenar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en todo el corredor. Al referirse al desarrollo de la obra, el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, celebró el ritmo de ejecución y vinculó el proyecto con la estrategia de infraestructura de la gestión provincial.

"Hay mucha alegría en poder avanzar con estos trabajos, que van a mejorar la conectividad y la seguridad de esa zona. Gracias a la visión y el compromiso de nuestro gobernador, podemos apostar a concretar este tipo de obras, que tienen un impacto positivo en la vida de las y los bonaerenses", sostuvo el funcionario.

De este modo, la ampliación de la Ruta Provincial 1003 se consolida como una pieza clave dentro del plan de intervenciones viales que lleva adelante el gobierno de la Provincia para modernizar la infraestructura y optimizar las condiciones de circulación en los distintos municipios bonaerenses.