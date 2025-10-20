El papa León XIV se reúne con supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia católica

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV interviene en la ceremonia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo del Día Mundial de la Alimentación en Roma, Italia

VATICANO, 20 oct (Reuters) -El papa León XIV se reunió el lunes por primera vez con supervivientes de abusos sexuales por parte del clero católico, según informaron los participantes, días después de que la comisión de protección de menores del Vaticano acusara a los altos dirigentes de la Iglesia de ser demasiado lentos a la hora de ayudar a las víctimas.

León mantuvo una reunión con Ending Clergy Abuse ("Fin a los abusos del clero", en español), una coalición internacional de supervivientes, dijo el grupo. El encuentro duró aproximadamente una hora y fue "un momento significativo de diálogo", dijeron.

La Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros, lleva décadas sacudida por escándalos de abusos y encubrimiento en todo el mundo, que han dañado su credibilidad y le han costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

Un informe inusualmente crítico de la propia comisión de protección de menores del Vaticano, publicado el jueves, reprochaba a los obispos superiores no haber facilitado información a las víctimas sobre cómo se estaban gestionando sus denuncias de abusos o si se había sancionado a los obispos negligentes.

Gemma Hickey, una superviviente canadiense que participó en la reunión del lunes, dijo que León escuchó atentamente a las víctimas.

"El papa León es muy cálido, escuchó", dijo Hickey. "Le dijimos que venimos como constructores de puentes, dispuestos a caminar juntos hacia la verdad, la justicia y la sanación".

