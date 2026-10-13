Paoltroni anunció el cierre de sus empresas y despidió a 50 familias: acumula $460,4 millones en cheques rechazados

Mientras el senado nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, firmó una serie declaraciones juradas en la que aseguró que su empresa no incumplía con sus obligaciones de pago, pero una ola de rechazos de cheques expuso al legislador de la Cámara Alta a comunicar que Ganadero de Formosa SRL tendrá un cese "temporal" de actividades y anunció el despido de 50 formoseños.

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La misma había obtenido un financiamiento de $150 millones mediante cheques avalados por Conaval S.G.R pero que no bastó para que el 26 de agosto se le notifique por falta de fondos por parte de entidades bancarias.

Uno por uno, los fondos rechazados

La operación con Conaval, una sociedad de garantía recíproca, se concretó mediante 15 cheques electrónicos de pago diferido de $10 millones cada uno. Fueron emitidos el 19 de agosto, entre las 11.57 y las 12.01, y descontados ese mismo día en el Mercado de Rosario a través de Cocos Capital. El primero de la serie, con vencimiento el 2 de octubre, fue rechazado sin fondos el 5 de octubre.

Como garantía de la operación, Paoltroni se constituyó en fiador solidario por hasta $250 millones y firmó un pagaré personal a la vista por el mismo monto. Su cónyuge, Romina Pardo, también asumió obligaciones solidarias e ilimitadas y comprometió bienes gananciales.

En el formulario presentado ante Conaval, Ganaderos de Formosa declaró ventas por $17.272 millones durante los doce meses anteriores y 33 empleados en relación de dependencia. También consignó un certificado PyME cuyo vencimiento figuraba el 31 de marzo de 2026.

Entre las declaraciones juradas firmadas el 12 de agosto, la empresa aseguró que no tenía incumplimientos que comprometieran su capacidad de pago, que sus estados contables reflejaban correctamente su situación y que esta no había empeorado desde el último balance. También asumió el compromiso de no interrumpir su actividad comercial.

Sin embargo, la documentación disponible señala antecedentes financieros previos. La sociedad afrontaba una demanda del Banco Nación, con embargos dictados en 2023, mientras que Paoltroni tenía un embargo provincial personal desde noviembre de 2025. Además, la Central de Deudores del Banco Central registraba a Fintech SGR como acreedora de Ganaderos de Formosa por $13 millones en situación 4, una categoría de alto riesgo de insolvencia.

Entre el 26 y el 28 de agosto se rechazaron 78 cheques de la empresa por $460,4 millones, todos por falta de fondos. Al 5 de octubre, la base del Banco Central acumulaba 348 registros de cheques rechazados de Ganaderos de Formosa por un total de $2.275,4 millones.

Un aumento de capital y cheques a productores

El 23 de julio, mediante la escritura N.º 35, Ganaderos de Formosa elevó su capital social de $5,27 millones a $502,34 millones. El edicto publicado en el Boletín Oficial provincial consignó que el capital estaba totalmente suscripto e integrado y reflejado en los balances.

Al día siguiente, la firma participó de un remate en la Sociedad Rural de Castelli, Chaco, donde entregó cheques a productores por la hacienda recibida. Según la información aportada, unos 46 productores reclaman alrededor de $1.800 millones y los primeros vencimientos operaban el 2 de septiembre.

La operación tiene un antecedente en 2022. En agosto de ese año, tres sociedades vinculadas a Paoltroni libraron 30 cheques de pago diferido negociados en el Banco Nación de Quitilipi, Chaco, con un adelanto del 70% en efectivo. Antes de los vencimientos, el empresario ordenó el “no pago” y alegó un hackeo de su home banking. En septiembre de 2023, el Banco Nación lo demandó ante el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa y obtuvo embargos por $134 millones.

En el caso actual, Ganaderos de Formosa registra una deuda bancaria cercana a los $9.000 millones, además de los cheques rechazados. La declaración jurada patrimonial de Paoltroni como senador asciende a $2.934 millones.