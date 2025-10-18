El paso fronterizo de Ráfah reabrirá el lunes, dice embajada palestina en Egipto

ters) -El paso fronterizo de Ráfah se reabrirá el lunes, informó el sábado la embajada palestina en Egipto, casi una semana después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes con la mediación de Estados Unidos.
El cruce, que ha estado cerrado en gran medida desde mayo de 2024, permitirá a los palestinos que residen en Egipto regresar a Gaza, dijo la embajada en un comunicado, que no precisó si también se permitirá el paso de ayuda humanitaria.
Desde que Estados Unidos puso fin a dos años de guerra han entrado en la Franja de Gaza un promedio de 560 toneladas métricas de alimentos al día, una cantidad muy inferior a las necesidades, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
El paso se cerró a la ayuda en mayo de 2024, pero se reabrió a principios de este año durante un breve alto el fuego entre ambas partes.
Tras dos años de bombardeos y bloqueo, la necesidad de alimentos, medicinas y otras ayudas en Gaza es extrema. En marzo, Israel inició un bloqueo de 11 semanas de toda la ayuda al enclave, lo que provocó que las reservas de alimentos disminuyeran y los precios se dispararan.
En agosto, un observatorio mundial del hambre dijo que se estaba produciendo una hambruna en la ciudad de Gaza, pero Israel tachó las conclusiones de falsas y tendenciosas.
Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que más de 400 personas han muerto por causas relacionadas con la desnutrición, pero Israel sostiene que las cifras son exageradas y que muchos decesos tienen otras causas.
Israel niega que haya limitado la ayuda al enclave.
Con información de Reuters